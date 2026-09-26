Radio Rivadavia homenajeará a Oscar González Oro con un programa especial conducido por Marcela Tinayre

La emisora AM 630 emitirá este domingo una edición de tres horas dedicada a repasar la trayectoria del recordado locutor.

La AM 630 fue la emisora donde el conductor se despidió del micrófono en 2021. / Archivo MDZ

Tras la triste partida de Oscar "El Negro" González Oro, Radio Rivadavia prepara una emisión emotiva para homenajear a una de las figuras más queridas de la radiofonía argentina. Este domingo, de 13 a 16, la señal AM 630 pondrá al aire un programa especial dedicado a repasar su vasta trayectoria.

La transmisión estará bajo la conducción de Marcela Tinayre y llevará el título "Gracias, Negro". La elección de la emisora no es casual: se trata del último espacio radial donde el periodista desempeñó su labor profesional antes de su retiro de los medios de comunicación.

Durante las tres horas de emisión, la audiencia podrá reencontrarse con la voz del locutor mediante un valioso rescate de archivo. El ciclo incluirá fragmentos de sus entrevistas más destacadas, pasos cómicos y reflexiones que marcaron época en el dial argentino.

Marcela Tinayre estará al frente de la emisión especial por Radio Rivadavia. Archivo MDZ Además de los audios históricos, el tributo contará con testimonios en vivo de allegados, colegas y excompañeros de trabajo. Cada uno de los invitados compartirá recuerdos personales y anécdotas que reflejan la calidez humana del conductor detrás del micrófono.

La propuesta busca rendir tributo al impacto cultural y profesional que dejó el comunicador mendocino a lo largo de sus 35 años de carrera, ofreciendo un espacio de memoria y afecto para sus oyentes de siempre.