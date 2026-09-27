Revelan cómo fueron los últimos instantes de Oscar González Oro antes de su muerte

Oscar González Oro falleció a los 74 años en Punta del Este y en las últimas horas revelaron una información que causó impacto.

Oscar González Oro se encontraba viviendo en Punta del Este, Uruguay, al momento de su triste fallecimiento. Si bien nadie lo sacó a la luz, el periodista estaba transitando un duro problema de salud y su estado había desmejorado en los últimos días, y eligieron mantener el hermetismo por respeto al comunicador.

El día viernes por la tarde, la información sobre el fallecimiento del "Negro" Oro causó una enorme conmoción, ya que para muchos fue inesperada. En medio del dolor, el periodista Gustavo Descalzi, muy cercano al conductor, decidió romper el silencio y contar cómo pasó los últimos momentos.

La revelación llegó en Secretos Verdaderos (América TV) junto a Luis Ventura: "Les quiero contar que hablé con él hace menos de un mes. Le habíamos mandado un mensaje por parte de la producción para ver si podíamos tenerlo en vivo para su programa con Marina Calabró y él me dijo: 'No quiero que me vean así'", comenzó diciendo.

Revelan cómo fueron los últimos instantes de Oscar González Oro antes de morir Posteriormente, contó cómo fue la última vez que lo vio: "Es así que lo vi la última vez parado en la puerta de su casa, muy delgado, con problemas para caminar y para comunicarse conmigo. No fue tan inesperado para mí; habíamos guardado silencio con un grupo de personas que sabíamos cuál era la situación del querido "Negrito".