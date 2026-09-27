¿La canción del verano? Mile V lanzó "Dame", una cumbia pop con sello latinoamericano

Tres países y diferentes influencias musicales se encontraron en la nueva canción de Mile V . La cantante cordobesa lanzó “Dame” junto al artista brasileño Lucas LM y el productor uruguayo Chemi K.O , una colaboración que parte de la cumbia pop, incorpora matices funk y muestra una faceta más bailable dentro de su recorrido musical.

El tema representa un cambio de registro para Mile V , quien esta vez se aleja de las baladas para explorar un sonido vinculado con el verano, los encuentros y las noches entre amigos.

La combinación de las identidades musicales de los tres artistas es uno de los ejes de la canción. Las voces de Mile V y Lucas LM se alternan, mientras Chemi K.O completa la colaboración desde la producción. “Yo siento que la vibra de los tres países está muy presente en la canción porque es una cumbia bien rioplatense, pero con matices funk muy brasileños”, explicó Mile V .

Para la artista, la combinación entre Argentina, Brasil y Uruguay aporta una energía diferente al lanzamiento por la tradición musical de cada uno de los países. Sobre sus compañeros, agregó: “Lucas tiene ese flow brasileño que necesitaba la canción y Chemi la dejó increíble. Estoy muy contenta con el resultado”.

“Dame” cuenta la historia de dos amigos que sienten una fuerte atracción, pero mantienen su vínculo en secreto . La conexión entre ambos es intensa y pasajera, y los protagonistas deciden vivirla sin compromisos ni etiquetas. Esa historia acompaña una propuesta que busca privilegiar el ritmo y una faceta más descontracturada de la cantante.

Mile V, Lucas LM y Chemi K.O colaboraron en "Dame". Gentileza Gabriel Sotelo

“Quería permitirme jugar un poco más. No pensar tanto en las etiquetas y hacer una canción que simplemente tenga ganas de sonar fuerte, que te den ganas de bailar y que quede asociada a un buen momento”, señaló.

Una nueva faceta dentro del recorrido de Mile V

La cantante cordobesa comenzó su trayectoria desde pequeña y construyó un repertorio que se mueve entre las baladas, el pop y diferentes ritmos populares. Sus canciones acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales y “Dame” se incorpora ahora a esa búsqueda con un registro diferente.

Con la cumbia pop como punto de partida y elementos del funk, la colaboración con Lucas LM y Chemi K.O amplía esa exploración y conecta tres escenas musicales latinoamericanas en una misma canción.