Guido Süller se colocó un "chip sexual" y para seguirle el ritmo a su joven novio: el video
A los 65 años, el mediático compartió el minuto a minuto del procedimiento médico en sus redes sociales.
Guido Süller volvió a captar la atención de sus seguidores con una revelación sobre su vida privada. A los 65 años, el mediático compartió un video desde un consultorio médico para registrar el momento exacto en el que se sometió a un procedimiento estético y de salud: la colocación de un pellet hormonal de testosterona, popularmente conocido como "chip sexual".
Con su soltura habitual, el conductor explicó abiertamente el motivo que lo impulsó a tomar esta decisión. En pareja con Hernán Sanabria, un joven de 22 años, admitió que necesitaba un impulso para equiparar la energía en la intimidad.
"Amigos, llegó el día. Me lo van a poner. Todo, todo, todo. ¿De qué estoy hablando? Del chip sexual", anunció ante la cámara antes de iniciar el tratamiento.
Entre risas, el mediático dio detalles sobre la dinámica de su relación: "Chicos, necesito chip sexual. Ya a esta altura, ya no me da. No puedo seguir el ritmo de ciertas personas que quieren más, más, más, más. Yo no puedo".
Durante la filmación, la médica a cargo aclaró la función del dispositivo: "Es un pellet hormonal de testosterona que lo que va a hacer es mejorar tu deseo sexual, tu libido". La especialista remarcó que se trata de una intervención breve, sencilla y realizada con anestesia local.
Asimismo, el propio Guido hizo hincapié en la importancia de la prevención médica antes de realizarse este tipo de aplicaciones: "Lo tenés que hacer con un médico y te tenés que hacer análisis de sangre antes".
De este modo, el influencer expuso una vez más sus vivencias personales, priorizando la supervisión profesional para mantener su ritmo vital.