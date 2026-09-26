Facundo Moyano hizo esperar a Moria Casán en TV y le pidió perdón con un regalo

Tras la controversia generada en los últimos días, el ex legislador asistió al ciclo y compartió una reflexión espiritual.

Facundo Moyano disipó la tensión por su demora con un obsequio para la conductora. / Captura Eltrece

Facundo Moyano solicitó de forma directa un espacio en el programa La mañana con Moria para dar su testimonio tras los acontecimientos recientes. Al ingresar al estudio con más de una hora de retraso, el dirigente político buscó recomponer la situación con un gesto que descolocó a la conductora.

El dirigente le obsequió a la figura televisiva una medalla de la Virgen de Luján. Captura Eltrece Luego de pedir las disculpas correspondientes por la impuntualidad, el invitado se dirigió a la diva para entregarle un objeto personal. "Te traje un regalo. Cuando me critican con calidad me gusta, y vos el otro día me dijiste algo que me gustó: ‘qué hace este tipo con un rosario’. Y es verdad", expresó al aire.

La espiritualidad en la vida de Facundo Moyano El ex legislador aprovechó la oportunidad para referirse a su faceta espiritual y al impacto que tuvieron los últimos hechos de su vida personal. "Yo no soy religioso ni nada, pero con el último episodio tiré un par de oraciones", sostuvo ante la mirada atenta de la diva.

En ese mismo instante, Moyano le entregó a la conductora una cadenita de la Virgen de Luján que llevaba consigo. Durante el intercambio, recordó además que su madre fue catequista y que mantiene una relación cercana con las costumbres religiosas.