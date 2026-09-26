Luck Ra se destapó y habló sobre el romance de La Joaqui y Tiago PZK: "Se empezó a ir al carajo"

En una charla íntima, el músico recordó los chats que recibió antes de enterarse del noviazgo del momento.

Luck Ra abrió su corazón en una profunda charla con Coscu y repasó el duro momento que atravesó tras su separación de La Joaqui. El cantante se refirió especialmente a la posterior relación de su exnovia con Tiago PZK, a quien consideraba un amigo cercano.

El artista recordó que su colega fue una de las primeras personas en acompañarlo tras la ruptura. "El chabón me mandaba mensajes: 'Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, vos sabés que te quiero un montón'", reveló el cordobés sobre aquella etapa.

Sin embargo, el desenlace de la historia terminó afectándolo de manera directa. "Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal", confesó sobre el impacto que tuvo enterarse del nuevo noviazgo a través de los medios.

“Hubo un montón de teléfonos descompuestos que no sé quién descompuso, o andá a saber. A partir de ahí, mi vida se empezó a ir al car.... Hasta se dijo que nunca fuimos amigos, o algo así. Si alguien viene a tu casa, come asado, te metés al sauna con él, salimos de joda”, aseguró haciendo referencia al vínculo que lo unía con su colega de la música.

El cordobés expresó su decepción tras la confirmación de la nueva pareja. Archivo MDZ Respecto al vínculo que mantiene la referente del RKT con el intérprete, el músico fue claro y marcó sus límites personales sobre la lealtad entre pares. "Yo siento que entre los hombres hay cierto código. Yo tampoco lo hubiese hecho", aseguró sobre la decisión de su colega.