Un famoso youtuber internacional visitará Argentina y es furor en redes sociales: de quién se trata

La exclusiva fue anunciada por el propio influencer, quien reside en España y es conocido en todo el mundo. La noticia recorrió rápidamente las diversas plataformas.

El español lleva 15 años en las plataformas y se ha convertido en un referente de la industria gamer. Créditos: Archivo MDZ

Hay nombres que, para quienes crecieron con YouTube, resultan inolvidables. Tras el éxito de La Velada del Año IV, varios creadores españoles vuelven a cobrar protagonismo, sean veteranos o talentos que pasaron un poco desapercibidos.

Uno de esos rostros es El Rubius, cuyo canal elrubiusOMG vigente desde el 2011 supera los 40,7 millones de suscriptores y acumula más de 7,5 mil millones de reproducciones, lo que lo mantiene como el canal de habla hispana con más seguidores de la plataforma.

Hace unos días, el histórico streamer confirmó su regreso a la Argentina durante un directo con Gaspi, el popular youtuber local. En sus propias palabras:

“Tengo muchas ganas de ir a Argentina. Cada vez tengo más conocidos allí: todo el mundo me pregunta ‘¿Cuándo venís? Te preparamos un asadito con choripán y fernet’. Si me insisten así, no puedo decir que no”.

Añadió además que, pese a bromear durante un año con la idea, esta vez está decidido a cumplirlo: “De verdad, chicos, voy a ir. No voy a decir todavía cuándo, pero hay un plan y pronto empezaré a compartir más detalles. Se viene La Cosa Masiva 3.0 y ahí haré cositas”.