El increíble cambio físico y mental de un youtuber argentino: 26 kilos menos y un giro de vida que sorprende

Las distintas publicaciones fueron retiradas por contenido considerado subido de tono, sexual o xenófobo, algo que el propio Gaspi reconoció en entrevistas: “mis seguidores ya saben que tienen que ver los videos apenas salen porque siempre me los bajan”.

Una transformación física y mental a los 22 años

Luego de 6 años de creación de contenido, Gaspi decidió dar un giro radical, dejar de lado el personaje que lo caracterizaba para convertirse en Gaspar. En la previa de su participación en La Velada del Año 5, el megaevento organizado por Ibai Llanos, confesó que estaba cansado de la máscara que había creado alrededor de su personaje.

“Quiero mostrar quién soy de verdad”, aseguró en el documental GASPI CAMINO A LA VELADA, publicado en su canal de YouTube.

image En cuatro meses, el joven bajó más de 20 kilos. Créditos: X / terrenoviral

Para llegar al ring de La Cartuja de Sevilla, Gaspi emprendió un cambio de hábitos impresionante. En apenas cuatro meses, bajó 26 kilos con un entrenamiento intenso y modificaciones drásticas en su estilo de vida. A los 22 años, dejó el alcohol y el cigarrillo, priorizó su salud y se enfocó por completo en la preparación para el combate.

“Fue durísimo, pero me demostré que podía hacerlo”, dijo en la conferencia previa a la pelea. Su disciplina llamó la atención de millones de seguidores y no fanáticos, que fueron testigos de no solo de una transformación física, sino también personal.

El sorprendente cambio físico de un youtuber argentino: 26 kilos menos y un cambio radical de vida

Una lucha más allá del ring

El 26 de julio de 2025, Gaspi se enfrentó al español Perxitaa en La Velada del Año 5. Aunque perdió por KO en el primer round y su tristeza fue evidente, el resultado no empañó su enorme esfuerzo. El recorrido fue alabado por sus fans en redes sociales, celebrando la valentía del joven argentino.

Con 2,6 millones de suscriptores en YouTube, Gaspi atraviesa un momento decisivo de su carrera. A los 22 años, su cambio físico y mental le permitió conectar de una manera más auténtica con su audiencia. “Esto no termina acá, es solo el comienzo”, afirmó tras la pelea.

Su historia es la de un joven que eligió reinventarse, dejar atrás hábitos poco saludables y enfrentarse a uno de los mayores desafíos de su vida, inspirando a miles de personas en el proceso.