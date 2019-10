Tras los rumores de mejoría, revelan la verdad sobre la salud de Sergio Denis

Siete meses pasaron del accidente que Sergio Denis sufrió en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán, donde brindaba un recital por el Día de la mujer.

El popular cantante continúa internado en la clínica ALCLA del barrio de Belgrano, producto de aquel grave suceso. Desde que cayó del escenario a un foso de orquesta, Denis no volvió a despertar, víctima del daño cerebral que sufrió. Ni siquiera las intervenciones que le hicieron en el hospital Ángel C. Padilla de San Miguel de Tucumán y luego en el sanatorio de Los Arcos, lograron sacarlo de ese cuadro desesperante.

Sin embargo, en los últimos días comenzó a circular la versión que el intérprete de Te quiero tanto y Un poco loco, entre otros éxitos, habría tenido una leve mejoría en su recuperación. El rumor destacaba que abrió los ojos y se sentó en una silla de ruedas.

Consultados por Clarín, sus hermanos Nora y Carlos Hoffmann descartaron esta versión y revelaron cuál es el actual estado de salud de Denis, quien continúa en estado de coma inducido.

Ambos integran su círculo íntimo y son quienes lo visitan en la clínica junto a sus hijos, Bárbara, Victoria y Federico. Lejos quedó la presencia de Verónica Monti, su mediática novia, quien nunca pudo verlo en esa condición por una orden judicial primero y por decisión de ella después.

Como particularidad, la habitación de Denis en la clínica ALCLA está próxima a la que ocupa Santiago Bal, quien también atraviesa un complicado estado de salud.

"Sigue igual, sin poder conectar. Está en estado de vigil, como dicen los médicos", contó Nora. 'Coma vigil' es un estado de vigilia en el que paciente abre los ojos pero no presenta respuesta alguna hacia uno mismo o hacia lo que le rodea.

"No se conectan sus neuronas. Yo no hablo de mejoría", aclaró Nora.

"No hay novedades. Sigue todo igual", sumó Carlos, quien se refirió a las últimas versiones sobre el estado de su hermano.

"Lo de que abrió los ojos no es novedad, hace meses que lo hace, pero eso no quiere decir que esté conectado", afirmó.

Y también desestimó que ahora su hermano se pudiera sentar. "Es parte de los ejercicios de rehabilitación. Los terapeutas lo ponen en una silla ortopédica como parte de su terapia. No es que él se sienta por sus medios, algo que no podría porque no está conectado con el mundo", reiteró.