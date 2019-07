Verónica Monti, última pareja conocida del cantante tomó notoriedad tras el accidente que sufrió Sergio Denis en Tucumán al caerse del escenario en medio de un show.

Sin nombrarlo por cuestiones legales, hizo referencia a la salud del artista y reveló detalles desalentadores.

Luego de que en las últimas horas Carlos Hoffmann, hermano del cantante, asegurara que Sergio "está perfecto físicamente, pero no reacciona", Verónica reveló en una nota con Caras el dramático estado de salud que transita.

"Se van a cumplir 4 meses y medio, nunca despertó y él ya entró en estado vegetativo, solamente respira por sus propios medios. Está ciento por ciento ausente y no siente nada. Es dolorosa la situación y es doloroso no haberlo podido ver en estos cuatro meses y medio. Que entró en estado vegetativo es algo médico no algo que digo yo, varios neurólogos han hablado en televisión diciendo que si pasan tres meses y no hay una reacción automáticamente se entra en ese estado”, explicó Monti, cuidándose de no nombrar al músico, debido al bozal legal que le puso la familia.

Fuente: Primicias Ya