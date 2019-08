La novia de Sergio Denis está saliendo con un imitador de Calamaro

Verónica Monti se hizo conocida a nivel mediático al presentarse en todos los programas de espectáculos desde que el cantante Sergio Denis tuvo el trágico accidente en Tucumán.

En las últimas horas, Monti dio una entrevista al canal América y dijo que quiere quedarse con la última imagen del encuentro que tuvieron antes de su viaje a Tucumán y que ya no encuentra sentido seguir con la relación.

"Soy la última pareja de Sergio. La verdad es que estoy masticando el cierre de la historia porque lamentablemente es así. Me considero la última pareja", dijo y luego agregó: "Ya no quiero esta mediación, ni quiero volver a verlo. Me quiero quedar con la imagen del último café que compartimos el domingo por la mañana, antes de que tome el avión a Tucumán".

En paralelo, el sitio Big Bang News aseguró que la periodista ya encontró el amor en un músico que se dedica a hacer imitaciones de Andrés Calamaro. El nombre del nuevo novio es Marcelo Di Costa.

"Linda compañía; Show, canciones, enojos. Pero buena foto y gracias por estar", le escribió Di Costa a Monti días atrás mientras salen tomados de las manos en la foto de Instagram.