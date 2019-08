Verónica Monti aseguró que Sergio Denis "está deteriorado y consumido"

Sergio Denis está internado desde el 11 de marzo tras caer al foso de orquesta del teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Después de atravesar una serie de operaciones (en el Hospital Ángel C. Padilla de Tucumán y luego en el Sanatorio de los Arcos en Buenos Aires), a principios de mayo fue trasladado a la clínica de rehabilitación Integral Alcla.

Allí se dirigió Verónica Monti, quien fuera su novia hasta antes del accidente, para poder visitarlo. Luego relató cómo fue el encuentro casual que tuvo con el músico. "Llegué a las 10:15 de la mañana, entré y saludé al guardia, que me tenía re fichada y me dijo que no podía pasar. Le pregunté si estaba la familia de Sergio y, como me dijo que no, le pedí que tuviera un gesto humano y que llamara a un médico para que me cuente cómo evoluciona", detalló Monti al sitio Teleshow.

"Mientras esperaba al médico, me senté en un sillón que da a la sala de rehabilitación, separada por una puerta de vidrio. Pasaron dos personas en sillas de ruedas, un chico en una camilla, y pasa él…", quien quedó impactada por la imagen que le quedó del cantante.

"Él (por el músico) llevaba un camisolín, esos propios de las clínicas. Estaba de costado, mirando para donde estaba yo. Tenía los ojos abiertos, pero la mirada perdida. Además, la boca semi abierta y estaba pelado", describió la mujer.

"Me impactó. Me impresionó, me parece una palabra horrible, pero fue un shock. Es mucho el deterioro. Está consumido, muy flaco. En mi cabeza yo tenía una construcción de una persona deteriorada, pero no tanto", continuó Monti, que abandonó la clínica en medio de un ataque de llanto.

La última vez que Verónica y Sergio se habían visto fue horas antes del viaje del músico a Tucumán. "Y fui la última persona con la que habló antes de salir al escenario", aclaró quien expresó que el cantante no estaba en condiciones de brindar dicho recital.