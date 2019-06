Todos los detalles de los premios Martín Fierro

Este domingo 9, a las 21 horas, el hotel Hilton de Puerto Madero abrirá sus puertas a los 600 invitados a los Martín Fierro 2019. La premiación será transmitida por Telefe y estará conducida por Marley, quien seguramente lleve a su hijo Mirko.

La esperada gala entregará 33 galardones a lo mejor de la pantalla chica de 2018. Desde las 19, el canal emitirá la alfombra roja, a cargo de Zaira Nara y Chino Leunis.

El evento tendrá una apertura musical que estará a cargo de Tini Stoessel. La estrella pop se tomó unos días de descanso junto a Sebastián Yatra, con quien se la vió a los besos en pleno vuelo a Miami, pero ya está de regreso en Buenos Aires para cantar su nuevo tema 22, que realizó junto a Pablo Lescano, Greeicy y Sergio "Kun" Agüero, en los premios más importantes de la televisión abierta.

Además, Ricardo Montaner entonará en vivo el tema Cuando un amigo se va, de Alberto Cortez, para musicalizar el emotivo momento en que recuerdan a los famosos fallecidos en el último año.

Durante la noche, habrá dos homenajes muy importantes. Por un lado, ShowMatch recibirá un reconocimiento especial por sus los 30 años al aire. Es por eso que Marcelo Tinelli estará presente junto a su mujer Guillermina Valdes y sus productores estrellas: Federico Hoppe y "Chato" Prada. Por otro, APTRA, encargado de los premios, tendrá un homenaje porque cumple 60 años.

Los grandes ausentes

Hace un tiempo, Mirtha Legrand le avisó a Luis Ventura, presidente de APTRA, que no irá a la fiesta por primera vez en veinte años debido a su problema de salud.

Asimismo, Moria Casán, quien está nominada a mejor conductora por "Incorrectas", decidió no asistir porque ya había firmado contrato para estar en otro evento.

Otro que se suma a la lista es Adrián Suar, quien aseguró que tenía un viaje programado a Europa y no pudo cambiar los boletos. Sin embargo, las malas lenguas dicen que el director de El Trece prefirió no ir por su guerra con Telefe y porque teme que sus producciones pierdan.

En las últimas horas, Santiago del Moro se bajó de la gala porque no está nominado: “Amo los Martín Fierro, pero no estoy nominado y no voy. Este año no me toca a mí. Tengo varios y soy siempre agradecido. A mí me gustan los Martín Fierro, pero no estoy nominado y es como ir de colado a una fiesta”, contó en Pamela a la tarde.

Mariana Fabbiani será otra de las ausentes en la gala porque ya tenía planificado un viaje a Nueva York junto a su marido, el productor Mariano Chihade.

Los nominados:

PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTOS

La Voz Argentina (Telefe)

Pasapalabra (El Trece)

La Tribuna de Guido (El Trece)

MEJOR NOTICIERO

Buenos días América (América)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (El Trece)

TV Pública Argentina Noticias (Tv Pública)

Rodolfo Barili y Cristina Pérez en Telefe Noticias.

HUMORÍSTICO DE ACTUALIDAD

Peligro Sin Codificar (Telefe)

Polémica en el Bar (América)

Bendita (Canal Nueve)

FICCIÓN DIARIA

100 días para enamorarse (Telefe)

Mi hermano es un clon (El Trece)

Simona (El Trece)

Los protagonistas de "100 días para enamorarse" (Pérez Re/Crónica).

ACTRIZ PROTAGONISTA EN FICCIÓN DIARIA

Carla Peterson (100 días para enamorarse, Telefe)

Gimena Accardi (Mi hermano es un clon, El Trece)

Nancy Dupláa (100 días para enamorarse, Telefe)

MAGAZINE

El diario de Mariana (El Trece)

Cortá por Lozano (Telefe)

Involucrados (América)

INTERÉS GENERAL

Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece)

Como Todo (Net Tv)

Podemos Hablar (Telefe)

Mirtha Legrand

LABOR EN CONDUCCIÓN MASCULINA

Marcelo Tinelli ( ShowMatch, El Trece)

Marley (Por el Mundo y La Voz Argentina, Telefe)

Andy Kusnetzoff (PH, Podemos Hablar, Telefe)

Mariano Iúdica (Involucrados – Polémica en el bar, América)

LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA

Verónica Lozano (Cortá por Lozano, Telefe)

Mirtha Legrand (Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha, El Trece)

Moria Casán (Incorrectas, Amperica)

Pamela David (Pamela a la tarde, América)

MEJOR UNITARIO Y/O MINISERIE

El Lobista (El Trece)

El marginal 2 (Tv Pública)

Sandro de América, la serie (Telefe)

"El Marginal 2"

ACTOR PROTAGONISTA EN UNITARIO Y/O MINISERIE

Antonio Grimau (Sandro de América, la serie, Telefe)

Gerardo Romano (El marginal 2, Tv Pública)

Marco Antonio Caponi (Sandro de América, Telefe)

ACTRIZ PROTAGONISTA EN UNITARIO Y/O MINISERIE

Claudia Lapacó (La Caída, Tv Pública)

Griselda Siciliani (Morir de Amor, Telefe)

Leticia Brédice (El Lobista, El Trece)

LABOR HUMORÍSTICA

Martín Campilongo, Campi (Peligro Sin Codificar, Telefe)

Álvaro Navia (Polémica en el bar, América)

Lizy Tagliani (Cortá por Lozano, Telefe)

Lizy Tagliani

ACTOR PROTAGONISTA DE FICCIÓN DIARIA

Juan Minujín (100 días para enamorarse, Telefe)

Nicolás Cabré (Mi hermano es un clon, El Trece)

Luciano Castro (100 días para enamorarse, Telefe)

MEJOR REALITY

Bake off argentina (Telefe)

Cuestión de peso (Net Tv)

ShowMatch (El Trece)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

Nicolás Wiñazki (El Trece)

Reynaldo Sietecase (Telefe)

Raúl Tuny Kollman (Canal Nueve)

LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

Luciana Geuna (El Trece)

Débora Plager (América)

Romina Manguel (América)

PROGRAMA PERIODÍSTICO

Animales Sueltos (América)

Cada Noche (Tv Pública)

Debo Decir (América)

Luis Novaresio

PANELISTA

Lizy Tagliani (Cortá Por Lozano – Telefé)

Marina Calabró (El Diario De Mariana, El Trece)

Paulo Vilouta (Intratables, América)

PRODUCCIÓN INTEGRAL

Los especiales de Susana Giménez (Telefé)

Sandro De América, La Serie (Telefé)

ShowMatch (El Trece)

Por el Mundo (Telefé)

MEJOR PROGRAMA MUSICAL

La Hora Del Tango (Televisión Pública)

La Peña De Morfi (Telefé)

Pasión De Sábado (América)

CRONISTA/MOVILERO

Fabián Rubino (América)

Guillermo Panizza (Telefé)

Julio Bazán (El Trece)

REVELACIÓN

Agustín Casanova (Simona, El Trece)

Agustín Sullivan (Sandro de América, la serie. Telefé)

Stefanía Roitman (Simona, El Trece)

Agustín Sullivan (Hernán Nersesian/ Crónica).

ACTOR DE REPARTO

Luis Machín (Mi hermano es un clon y El Lobista, El Trece – Sandro de América, la serie- Telefé)

Juan Gil Navarro (100 días para enamorse, Telefé)

Pablo Rago (100 días para enamorarse, Telefé)

Roly Serrano (El Marginal 2, Tv Pública)

ACTRIZ DE REPARTO

Jorgelina Aruzzi (100 días para enamorarse, Telefé)

Julieta Nair Calvo (Mi Hermano es un clon, El Lobista y Las Estrellas, El Trece)

Maite Lanata (100 días para enamorarse, Telefé)

Maite Lanata (Nahuel Ventura/Crónica).

CULTURAL/EDUCATIVO

El Arqui, las paredes hablan (Telefé)

La liga de la ciencia (Tv Pública)

Marcha (Tv Pública )

DEPORTIVO

Juegos de la Juventud (Tv Pública)

Pasión por el fútbol (El Trece)

Tribuna caliente (Canal Nueve)

INFANTIL/JUVENIL

Morfi Kids (Rodrigo Cascón y Chantal Abad, Telefé)

Panam y Circo (Laura Panam Franco, El Trece)

Piñón en familia (Fabián Gómez , Piñón Fijo, El Trece)

Panam

MEJOR DIRECTOR

Adrián Caetano (Sandro De América, La Serie – Telefé)

Daniel Barone (El Lobista – El Trece)

Mariano Ardanaz y Pablo Ambrosini (100 días para enamorarse – Telefé)

AUTOR/LIBRETISTA

Adrian Caetano, Joaquín Bonet (Sandro de América, la serie – Telefé)

Ernesto Korosky, Joaquín Llorebas (100 días para enamorarse – Telefé)

Patricio Vega (El Lobista – El Trece)

CORTINA MUSICAL

"A punto" (100 días para enamorarse, Telefé)

"El Marginal" (Sara Hebe – El Marginal 2, Televisión Pública)

"Simona Va" (Ángela Torres – Simona, El Trece)

AVISO PUBLICITARIO

Pensás Mejor (YPF – Liebre Amotinada)

Spoiler Land (Cablevisión Flow – Don)

Te tocó nacer acá (Coca Cola – Grey Argentina)

LOCUCIÓN

Estela Montes (Debo Decir, América)

Javier Fernández (Peligro Sin Codificar, Telefe)

Nelly Trenti (Almorzando con Mirtha Legrand, La Noche De Mirtha – El Trece)

Fuente: Diario Show