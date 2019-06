Contundente: Santiago del Moro reveló el motivo de su ausencia en los próximos Martín Fierro

En medio de rumores de enojos por no estar nominado, Santiago del Moro habló sobre los Premios Martín Fierro en dialogo por comunicación telefónica con Pamela David y explicó el motivo por el que faltará a la ceremonia de entrega de la estatuilla de APTRA del próximo 9 de junio, que además serán transmitidos por Telefe, el canal al cual pertenece actualmente.

“Yo amo los Martín Fierro, siempre me han parecido importantes. Pero no estoy nominado y no voy, este año no me toca a mí”, sostuvo el conductor de ¿Quién quiere ser millonario?

“Tengo varios y soy súper agradecido, lo saben cada vez que nominan o cuando me tocó ir. Voy y aunque no gane soy feliz ahí, y si no te gusta el Martín Fierro no tenés que ir. Pero no estoy nominado, y no voy a ir una fiesta a la que no me invitan, eso es de colado”, disparó Del Moro.

“Yo nunca vi la polémica por no estar nominado y no ir a un lugar al que no tengo que ir. Yo soy de perfil bajo y me encanta ir cuando me nominan. Si voy cuando no me nominan me parece casi gracioso”, aseguró Santiago, que además recordó una anécdota que tuvo con el ex presidente de la Asociación encargada de los galardones, Carlos Sciacaluga: “Una vez hicimos la alfombra roja con los chicos de Infama, hice los ‘chivos’ y entrevisté a los famosos, pero después no entré. Dije que iba a entrar a la gala el día que me nominaran. El anterior presidente de APTRA, no Luis Ventura, el otro, me dio a entender una vez que yo nunca iba a estar nominado. Pero yo dije que un día iba a estar ahí, y que me iban a dar un premio”.

“Cada vez que fui, fue por mi trabajo, pero yo no estoy nominado y ni siquiera Intratables lo está. Así que es algo que no me pertenece, y lo voy a mirar desde casa, muy contento y por la gente que quiero”, indicó el ex conductor del ciclo que actualmente encabeza Fabián Doman.

Respecto a los rumores de su enojo con Telefe y APTRA por no ser elegido como conductor e inclinarse por Marley, Del Moro descartó que sea cierto. “Es mentira todo eso que se armó y los supuestos que se dijeron sobre que me ofrecieron conducir la entrega. Yo nunca recibí nada. Nunca me dijeron y tampoco me bajaron, y si pasó, yo no me enteré. Aparte me imaginaba que no iba a estar nominado y yo no me me ilusioné para hacerlos, aunque me hubiese encantado”, sentenció.

Del Moro ganò tres Martín Fierro. Uno por Mejor Conducción Masculina por su labor en Intratables en el año 2016, y otros dos por sus programas en la radio, Mejor programa de la mañana FM con Mañanas Campestres en ese mismo año, y Mejor programa diario de interés general FM con El Club del Moro en el 2018.

Fuente: Exitoína