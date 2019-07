Stranger Things: tras su exitoso regreso, es inevitable una cuarta temporada

El 4 de julio se estreno de la tercera temporada de Stranger Things, y ya se convirtió en toda una sensación para Netflix. Por eso, una cuarta entrega parece ser inevitable, y sus creadores (los hermanos Duffer) hablaron al respecto.

En una entrevista con EW, contaron lo que podemos esperar de los próximos episodios: "No sabemos demasiado, pero si tenemos idea de las cosas más importantes. Por ejemplo. Cuando terminamos la segunda, sabíamos lo que iba a pasar con Billy, sabíamos que los rusos iban a llegar, pero no teníamos idea de que estaría el centro comercial y todo eso. Creo que lo más grande que sucederá ahora será que vamos a ver mucho más, no hablamos de efectos especiales, sino de que habrá más tramas fuera de Hawkins. Si hay una cuarta temporada, se responderán las preguntas del final de la tercera y será parte muy importante de esta nueva historia".