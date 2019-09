Sol Pérez se sacó en medio de una fuerte pelea en vivo con Paz Cornú

Sol Pérez y Paz Cornú protagonizaron una fuerte discusión en vivo por la polémica que se generó el lunes, en la entrega de los Martín Fierro de Cable. Esa noche, en la previa, Fabián Medina Flores pretendió acomodar la falda del vestido de la modelo, pero solo consiguiendo que su ropa interior quedara al descubierto.

Ante el infortunio, la panelista de Involucrados se tapó de inmediato y continuó con la entrevista, quizás para quitarle trascendencia al incidente. Pero en las redes sociales se comenzó a hablar de ello. Y distintos programas lo abordaron. Paz Cornú fue consultada, y resaltó el hecho de que a Pérez se le hubiera visto la ropa interior, lo que atribuyó al tajo de su vestido y no a la actitud de Medina Flores.

El ser considerada responsable de un aparente exhibicionismo, que al fin de cuentas no buscó, molestó a Sol. Y así se llegó a este encendido diálogo en Intrusos.

Paz: —Todos tenemos que bajar un poco la agresión. Fui a hablar del look porque me llaman para eso y lo hago de la manera más sutil que puedo. Como te dije ayer: enojate con quien te corre el vestido, que me pareció terrible. Si te molestó que (yo) no te hiciera el vestido porque me lo pediste (terminó siendo obra de una diseñadora de Rosario), yo sentía que no era para vos… No tengo nada personal con vos. Te respeto a vos porque sos una luchadora y vas para adelante.

Sol: —No. No me respetas a mí, ni a las mujeres.

Paz: —Sol, tenés un tajo hasta acá (sañala su cintura), te lo corren y se te ve la bombacha. A ver, ¿qué querés que diga?

Sol: —Que hables de quién corrió el vestido, no que analices mi bombacha.

Notando que la actriz y la diseñadora no llegaban a un acuerdo, Jorge Rial tomó la palabra, respaldando a Sol. "A ella se le ve la bombacha porque se la corren", le aclaró a Cornú, quien pronunció una idea poco feliz: "No sé qué se le ve. Yo no pude ni entender…". Llegó entonces el exabrupto de una Sol Pérez que ya no comprendía el ataque: "Te lo voy a decir claro porque se ve que no lo entendés bien. Por más que se me haya visto la concha, vos tenés que analizar el tipo (por Medina Flores), que es el que corre el vestido, si (es que) sos tan sorora con las mujeres. Estamos todos locos, de verdad. Nos hacemos los tontos".

Paz: —Sol, si te ponés un vestido con un tajo hasta la cintura, y te corren el vestido y se ve de un pedazo de…

Sol: —¡Me lo corrieron! ¿Qué es lo que no entendés, flaca, que me lo corrieron?

Paz:—Eso es lo que está mal. Mi crítica no es esa. Es el que te corre el vestido. O el vestido, que tiene un tajo hasta la cintura.

"Estamos al límite de caer en una frase espantosa –volvió a intervenir Rial–, porque decir que porque un vestido tiene un tajo es como decir que porque tiene la pollera corta la pueden violar. Ojo. Ella puede tener un tajo; el problema es Medina Flores, que es un maleducado". Y tras aclarar que su intención no era provocar una discusión al aire entre las mujeres, el periodista volvió a resaltar el gesto del panelista de La Jaula de la Moda: "El que tiene la culpa es otro, y se está salvando", reflexionó.

"Ella (por Cornú) me dijo que estaba tapada de laburo y por eso no me podía hacer el vestido. Y después va a un programa de televisión y se pone a analizar mi bombacha cuando yo no la mostré –razonó Sol Pérez–. Tendría que analizar qué hizo el tipo para corrérmela. Porque analiza si tengo una bombacha linda, o la de abajo linda o fea".

Paz: —Le pido disculpas si le molestó.

Sol: —Pedime disculpas, pero vos ayer estabas analizando si tenía la con… fea o si se me veía la bombacha.

Fue ahí cuando Paz estuvo a un segundo de lanzar un improperio: "No dije eso, ni analicé tu alm…", alcanzó a decir, antes de interrumpirse. Y buscando calmar las aguas, terminó por calificar como "violenta" la actitud de Medina Flores y asegurar que el comentario de la bombacha de Sol había sido "un chiste". "Yo me ligué una puteada de arriba", lamentó Cornú. "Te dije tarada y no me arrepiento", se sinceró Pérez.

Fuente: Teleshow