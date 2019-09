La broma de mal gusto que le hicieron a Sol Pérez en los Martín Fierro de Cable

Sol Pérez contó el inconveniente que sufrió con el vestido en la entrega de los Martín Fierro de Cable.

La rubia relató que mancharon su vestido color verde con una remolacha para simular una menstruación.

"Me dio vergüenza tener el vestido manchado. Me pusieron una remolacha para simular una menstruación. Me fui tapando el vestido", indicó la panelista de Involucrados.

"En la entrada sirvieron algo con remolacha. Quiero pensar que no fue apropósito", agregó Sol.

Por su parte, Luis Ventura, presidente de APTRA, adelantó que investigará qué pasó: "Voy a pedir las cámaras de seguridad".