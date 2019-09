Pasaron meses desde la participación de Morena Rial en el Súper Bailando 2019 como invitada de Charlotte Caniggia en la “Salsa de tres”, pero recién en el día de hoy su papá, Jorge Rial, dejó de esconder su bronca con Marcelo Tinelli y la producción de Laflia, estallando de furia al aire en Intrusos (América) contra ellos y los tratándolos de traidores.

El enojo del conductor quedó expuesto al invitar a Sofía Pachano a su programa para que hable del incómodo momento que vivió días atrás en el estudio de Showmatch cuando quisieron que Nico Occhiato baile con ella un lento a raíz de un supuesto interés romántico, y luego de que la bailarina hablara sobre la relación que tiene con su papá, Aníbal Pachano –integrante del “BAR”- dentro del show de Tinelli, Rial chicaneó a Adrián Pallares diciéndole que le gustaría verlo con una hija mediática en el programa de El Trece.

Tras la confesión de su panelista sobre que sería incapaz de soportarlo y a pesar del tono jocoso de la charla, el papá de More sorprendió al criticar duramente a Marcelo y su equipo, asegurando que le dieron un golpe bajo al llevar a su hija a la pista.

“Yo lo vivo, eh. Cuando fue Morena a bailar, ni la vi. ¡Ni la vi y ni siquiera la vi después grabada! No sé nada”, le reveló el conductor a su compañero, para después hacer una contundente confesión. “Quiero decir algo públicamente, no me gustó que haya ido, y para mí fue una tración de parte de la producción”, indicó.

Ante la conmoción de sus panelistas, el periodista de América redobló la apuesta. “Por eso digo, muchachos: de acá para abajo no hay que pegar. De acá para abajo no se pega”, sostuvo repetidas veces, señalándose la cintura y las piernas.

Cuando Pallares quiso retomar el carril de la conversación, Rial le aconsejó que debía a hacerlo, posiblemente debido a que la participación de More en el Bailando es algo que lo saca de sus casillas.

En mayo, días antes de la “Salsa de 3”, se conoció que Marcelo y Jorge habían tenido una charla en privado respecto a la participación de la joven de veinte años en el certamen y en la que el conductor de América le dijo a su colega que no quería que su hija quede expuesta. Viendo el enojo expuesto al aire en el día de hoy, es posible que lo acordado en esa conversación no haya terminado del mejor modo o sido cumplido.

Cuando More finalmente apareció en la pista, no tuvo el mejor desempeño. La cantante se movió al ritmo de Sin pijama, de Becky G, pero no convenció al jurado ni al “BAR”, quienes los liquidaron tanto a ella como a Charlotte y Agustín Reyero. Días después cayeron en el duelo, donde volvieron a fracasar y no fueron salvados por el jurado, y en la gala siguiente (no hubo expulsión en la salsa en trío) la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se quedó en el programa por el voto del público.

