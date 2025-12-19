Presenta:

Se viene una nueva edición de Bake Off y se conoció a las dos figuras que pelean por la conducción

Ante las versiones de un fuerte enfrentamiento entre las conductoras, el CEO de Telefe explicó cómo se definirá el futuro de Bake Off, el reality de pastelería.

Antonella Ramírez

Quién conducirá el gran reality de pasteleria. / @telefe

La danza de nombres para el regreso de Bake Off generó un clima de tensión mediática que obligó a las autoridades de Telefe a dar la cara. Darío Turovelzky, el hombre fuerte del canal, rompió el silencio en Intrusos para desmitificar la supuesta grieta entre Wanda Nara y Verónica Lozano.

Vero Lozano y Wanda Nara no estaría en los mejores términos.

El directivo fue tajante al asegurar que la polémica se vive con más intensidad en la prensa que dentro de la empresa: “La verdad es que esto genera más ruido afuera que en la propia compañía. Es cierto que las dos son grandes talentos”.

Quién irá a la conducción de Bake Off: ¿Wanda Nara o Vero Lozano?

El CEO explicó que el futuro de la ex de Mauro Icardi depende de una logística puramente profesional. Actualmente, la mediática tiene su agenda estallada: además de estar al frente de MasterChef, se confirmó recientemente su incursión en la ficción vertical junto a Maxi López. “Depende del calendario de producción, si justo da que esos dos proyectos coinciden los tiempos de producción, Wanda no va a poder hacer los dos”, advirtió Turovelzky.

El encargado de dar a conocer los detalles sobre la elección de la conducción del reality.

Respecto al supuesto "tire y afloje" entre las estrellas de la señal, el empresario prefirió restarle dramatismo y lo vinculó al folklore del espectáculo. Según su visión, “esto es parte del juego, lo que dicen ellas es parte de la televisión”, minimizando los roces.

Además, aprovechó para destacar la armonía histórica del canal: “No me gusta que se generen conflictos dentro de la compañía, incluso si analizás históricamente no hay grandes conflictos ni entre los talentos ni entre los directivos”.

Aún no hay muchos detalles, pero el próximo año se viene Bake Off.

Por el lado de Verónica Lozano, los planes parecen ir más allá de su clásico ciclo vespertino. Turovelzky confirmó que la conductora es una pieza fundamental para lo que viene y que buscan sacarla de su zona de confort. “Con Vero tenemos muchos proyectos, queremos hacer muchas cosas para el prime time, diferente a Cortá por Lozano”, reveló, dando a entender que la psicóloga tendrá un lugar de privilegio en el horario central de la grilla.

