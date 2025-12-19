Netflix apuesta fuerte al misterio y despide el 2025 con un policial atrapante

Con un elenco de primer nivel y una trama cargada de misterio y suspenso, Netflix sumó a su catálogo una película que nadie se está perdiendo.

La película es lo más visto en Netflix en este momento.

Un nuevo crimen, un escenario inquietante y un puñado de secretos a punto de salir a la luz. Benoit Blanc (personaje interpretado por Daniel Craig) vuelve a ponerse en marcha en Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Outs, la tercera entrega de la exitosa saga creada por Rian Johnson, que redobla la apuesta con una historia donde el misterio y el suspenso avanzan de la mano.

La película, de género policial, misterio y suspenso, retoma el universo iniciado con Knives Out (2019) y continuado en Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022). Una vez más, Johnson se encarga del guion y la dirección, construyendo un relato de ritmo sostenido, atmósfera oscura y giros constantes a lo largo de sus 140 minutos de duración.

Wake Up Dead Man Un misterio de Knives Outs 2 Daniel Craig protagoniza este film que no te podés perder. Netflix. Estrenada el 12 de diciembre en Netflix, esta propuesta es, actualmente, lo más visto en la plataforma de streaming.

En esta oportunidad, Blanc se enfrenta a un caso que lo conduce a una comunidad religiosa cerrada y cargada de tensiones. Allí conoce al carismático sacerdote Monseñor Jefferson Wicks y a su devota congregación, un entorno donde la fe, los silencios y las apariencias comienzan a mezclarse de manera inquietante.

Mirá el trailer de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out Wake Up Dead Man Un Misterio De Knives Outs - Trailer El disparador de la historia es una muerte tan inesperada como enigmática, que sacude al grupo y da lugar a rumores de intervención sobrenatural. Sin embargo, el célebre detective no tarda en poner en duda esas versiones y se sumerge en una investigación que lo obliga a desarmar una compleja red de secretos, conflictos latentes y verdades ocultas.