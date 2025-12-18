La conductora de Telefe pasó un mal momento en el estudio y se retiró a su camarín.

MasterChef Celebrity es el programa más visto de la noche en la televisión y con este producto Telefe se adueña del prime time frente a sus competidores. En medio de este éxito, el ciclo está lleno de polémicas y en las últimas horas fue Wanda Nara la protagonista de una inesperada situación.

En el programa de Mariana Fabbiani dieron a conocer una fuerte información que tiene que ver con un complicado momento que pasó la empresaria mientras se encontraban grabando un nuevo episodio del reality culinario.

"Esto tiene que ver con lo que está pasando en MasterChef... Ataque de llanto de Wanda, lloró mucho y todos los que estaban ahí lo vieron", comenzó contando Guido Záffora en el programa de América y sorprendió a sus compañeros.

Wanda Nara rompió en llanto en MasterChef Celebrity Wanda Nara canceló la grabación de MasterChef Celebrity: el fuerte motivo Esto se da luego de que se conoció que la Justicia informó que las hijas pasarán Navidad junto a Mauro Icardi en el país: "Se angustió mucho, me dicen que tuvo ataque de llantos y se enteró de la noticia de las nenas. Me dicen que está desarmada". Sin embargo minutos después siguió grabando y cumpliendo con su lado profesional.