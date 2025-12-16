Revelaron que Wanda Nara y Mauro Icardi están envueltos en un nuevo conflicto por sus hijas

La conductora de Telefe y el futbolista vuelven a la polémica por una decisión que quedó en manos de la Justicia.

El mediático distanciamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi añade un nuevo capítulo de fricción justo antes de las celebraciones de fin de año, una época habitualmente enfocada en la armonía familiar. La disputa actual se centra en una cuestión fundamental: determinar cuál de los dos pasará la Navidad con las hijas que tienen en común, un punto de conflicto que escaló hasta la esfera judicial. La tensa situación familiar se ha convertido una vez más en la noticia principal de los ciclos de espectáculos.

Los detalles de este complejo panorama fueron develados en la pantalla de El Trece. La panelista Angie Balbiani expuso la voluntad de la empresaria y conductora, indicando: "Wanda Nara quiere pasar Navidad con sus hijas. El año pasado no la pasó con ellas, pero Icardi también quiere ". Es evidente que ambos aspiran a compartir la Nochebuena junto a las niñas, sin embargo, el destino y el calendario deportivo del futbolista han interferido complicando la organización logística para esta fecha tan sensible.

El apretado calendario deportivo de Mauro Icardi El principal detonante de este dilema tiene un origen netamente profesional. Balbiani precisó que el delantero tiene fijado un compromiso deportivo fundamental en el exterior para el 3 de enero, lo cual requiere una concentración previa. A raíz de esto, el itinerario de Mauro Icardi está sumamente acotado: " Va a venir a la Argentina del 23 al 27 de diciembre ". Este breve lapso de tiempo hace prácticamente imposible una división equitativa de las fiestas, forzando a una decisión drástica sobre quién debe ceder su turno en la mesa navideña.

mauro icardi Mauro Icardi debe cumplir con compromisos profesionales a principios de año. Instagram @mauroicardi Dada la falta de acuerdo entre Wanda Nara y el deportista, la potestad para resolver este entuerto ya no recae en ellos. Según explicó la fuente, la resolución de este sensible tema pasó a manos de un tercero: " Y ahora el que tiene la decisión de ver quién va a pasar Navidad con las chicas va a ser el juez ". Esta intervención judicial subraya la gravedad y la imposibilidad de conciliación entre las partes en vísperas de las fechas más importantes del calendario.