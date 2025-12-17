Las fuertes confesiones de la expareja de Martín Migueles, el novio de Wanda Nara: "Debe estar con ella por..."

María Laura habló con Puro Show y sorprendió con un fuerte relato sobre lo que vivió con la actual pareja de la conductora.

Martín Migueles tomó una enorme repercusión luego de que Wanda Nara confirmó el romance por medio de las redes sociales. De a poco se fueron conociendo datos sobre el hombre y en las últimas horas quien habló fue su expareja.

En el programa Puro Show, dialogaron con María Laura Arredondo, quien rompió el silencio por primera vez y realizó confesiones que dejaron sorprendidos a todos: "No me gusta hablar de mi pasado... Martín no es una mala persona, sufrí mucho con él y la pasé mal".

En ese instante, Matías Vázquez le preguntó si "¿La pasaste mal porque sentís que no fue la persona que él te mostró en un principio?", y allí dejó en claro que "puede ser, pero a veces el amor termina y a él se le terminó el amor conmigo. Yo no terminé bien con él".

Respecto a la relación de Martín Migueles con Wanda Nara, ella sostuvo que de " Martín no me sorprende nada y debe estar con ella porque la quiere. Tiene el combo perfecto que le gusta a él porque es una mujer empoderada, con mucho dinero, y a él le gusta eso".