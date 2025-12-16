Presenta:

Enamorada: Wanda Nara compartió imágenes muy fogosas junto a Martín Migueles

La conductora de Telefe sorprendió a los diferentes usuarios tras la historia que subió.

Wanda y Martín Migueles. 

Foto: Instagram / @wanda_nara.

Wanda Nara volvió a apostar al amor luego de la separación con Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante. La conductora de Telefe se encuentra en pareja con Martín Migueles, a quien en un inicio lo negó y expresó que tan solo era su entrenador personal.

Sin embargo, los días fueron pasando y la estrella del canal de la familia finalmente terminó confirmando su relación amorosa. Migueles, según lo expresado por el periodista Gustavo Méndez, se dedica a importar tecnología y no es entrenador personal, tal como había dicho la mediática.

Lo cierto es que la relación está totalmente afianzada y ambos ya comparten momentos familiares, como fue el cumpleaños de una de las hijas que la empresaria tuvo con Mauro Icardi. En las últimas horas sorprendieron a todos por las fotos que compartió Wanda Nara.

Wanda Nara sorprendió con fogosas fotos junto a su pareja

Wanda Nara y su pareja encendieron las redes.

El verano se acerca y la figura de Telefe se encuentra promocionando sus diferentes bikinis. Fue por esto que aprovechó la oportunidad y compartió imágenes fogosas de ella y su novio en la pileta.

A Wanda se la puede ver con una bikini de color negro abrazada a Migueles. En otra de las fotos se están dando un romántico beso, dejando en claro que ambos están pasando el mejor momento de su relación luego de confirmar el noviazgo.

