Enamorada: Wanda Nara compartió imágenes muy fogosas junto a Martín Migueles

La conductora de Telefe sorprendió a los diferentes usuarios tras la historia que subió.

Wanda Nara volvió a apostar al amor luego de la separación con Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante. La conductora de Telefe se encuentra en pareja con Martín Migueles, a quien en un inicio lo negó y expresó que tan solo era su entrenador personal.

Sin embargo, los días fueron pasando y la estrella del canal de la familia finalmente terminó confirmando su relación amorosa. Migueles, según lo expresado por el periodista Gustavo Méndez, se dedica a importar tecnología y no es entrenador personal, tal como había dicho la mediática.

Lo cierto es que la relación está totalmente afianzada y ambos ya comparten momentos familiares, como fue el cumpleaños de una de las hijas que la empresaria tuvo con Mauro Icardi. En las últimas horas sorprendieron a todos por las fotos que compartió Wanda Nara.

Wanda Nara sorprendió con fogosas fotos junto a su pareja Captura de pantalla 2025-12-16 190854 Wanda Nara y su pareja encendieron las redes. Foto: Instagram / @wanda_nara. El verano se acerca y la figura de Telefe se encuentra promocionando sus diferentes bikinis. Fue por esto que aprovechó la oportunidad y compartió imágenes fogosas de ella y su novio en la pileta.