La Joaqui exhibió su colección de bikinis con un posteo al borde de la censura
En esta ocasión, La Joaqui eligió el clásico color rojo y también apostó por el animal print. Ambas bikinis le sientan espectacular.
La Joaqui es una de las figuras más importantes de la farándula argentina de la actualidad, además de dedicarse a la música se está convirtiendo en toda una empresaria. Sin embargo, no olvida que las redes sociales han sido clave en su desarrollo como figura y sigue apostando a ello.
Las fotos más hot de la Joaqui para el verano
En las últimas horas, realizó un posteo hot que se llevó todos los likes por las fotografías que lo componen. Ya se vive diciembre a full y las fotos de las celebridades en poca ropa no faltan, por lo que la cantante no quiso quedarse afuera de la moda del momento.
Al borde de la censura, posó en el interior y exterior de su casa con toda su colección de bikinis. Primero mostró una compuesta por dos partes de color rojo fuego que por poco no dejan escapar algo y le sumó un sombrero de vaquero para darle un toque más glamoroso.
Por otro lado, dejando el color liso de lado, apostó por el animal print que tanto está de moda sin importar el año o la temporada del momento. En ese caso, eligió colocarse de una forma especial el corpiño de la bikini, lo que resaltó aún más sus curvas.
Desde la cama, en el sillón, al lado de la pileta o en cualquier rincón de su hogar, la Joaqui dejó en claro que no solamente tiene talento para la música sino que tiene mucho que dar como modelo y posando con las mejores bikinis del verano.