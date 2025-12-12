La Joaqui exhibió su colección de bikinis con un posteo al borde de la censura

En esta ocasión, La Joaqui eligió el clásico color rojo y también apostó por el animal print. Ambas bikinis le sientan espectacular.

La Joaqui es una de las figuras más importantes de la farándula argentina de la actualidad, además de dedicarse a la música se está convirtiendo en toda una empresaria. Sin embargo, no olvida que las redes sociales han sido clave en su desarrollo como figura y sigue apostando a ello.

Las fotos más hot de la Joaqui para el verano la joaqui hot El animal print es el elegido. @lajoaqui En las últimas horas, realizó un posteo hot que se llevó todos los likes por las fotografías que lo componen. Ya se vive diciembre a full y las fotos de las celebridades en poca ropa no faltan, por lo que la cantante no quiso quedarse afuera de la moda del momento.

la joaqui hot 3 El all red también es una buena opción para La Joaqui. @lajoaqui Al borde de la censura, posó en el interior y exterior de su casa con toda su colección de bikinis. Primero mostró una compuesta por dos partes de color rojo fuego que por poco no dejan escapar algo y le sumó un sombrero de vaquero para darle un toque más glamoroso.

la joaqui hot 4 El animal print es el elegido. @lajoaqui Por otro lado, dejando el color liso de lado, apostó por el animal print que tanto está de moda sin importar el año o la temporada del momento. En ese caso, eligió colocarse de una forma especial el corpiño de la bikini, lo que resaltó aún más sus curvas.