¿Se hace o no? Gustavo Yankelevich dio la respuesta final sobre la serie de Susana

Luego de los rumores de cancelación de la serie sobre la vida de Susana Giménez, el productor Gustavo Yankelevich confirmó su realización y contó secretos de la misma.

"Siempre hay un ‘buey corneta’ que dice cualquier cosa, me llamó Susana contándome que una persona la había llamado y le dije: ‘no hables más por favor que ahora se corre que no se hace’, y ella me dijo que le contó que estaba viajando a Miami y le mencionó "me voy a ver con Gustavo allá' ahí ya supusieron que me iba a decir que no va a hacer la serie", dijo Yankelevich en dialogo con Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek en Modo Sábado por Nacional AM 870.

Recordemos que el periodista Lio Pecoraro, tras hablar con la diva, dijo: "Susana no quiere que se cuente nada de su vida".

"Por supuesto que la serie de Susana se va a hacer y el grupo de actores ya están elegidos por ella y por mí. El martes está llegando desde Australia. Este equipo lo va a encabezar una mujer, eso lo decidió Susana", explicó el productor. Y agregó: "Quedamos que el corte final lo vamos a hacer nosotros. Fundamentalmente para que Susana no vea algo en la serie con lo que no esté de acuerdo".

“Al principio Susana no estaba muy abierta, me decía que sí y después que no. Ella me comparaba con la serie de Luis Miguel y me decía que en su serie había villanos y yo le empecé a nombrar gente que ella misma me había contado en su momento. Le dije: ‘acá hay que contar realmente tu vida, no sólo las anécdotas que son un montón’”, contó.

Además, Yankelevich contó cómo fue que Susana decidió dar el visto bueno para que llevaran su vida a la pantalla chica: "Lo que nos ayudó a nosotros es que salió la serie de Sandro y había dos capítulos con ella, también sale la de Monzón y hay tres con ella. Entonces le dije van a seguir saliendo series y van a tener tu historia. Y ahí le dije que no iba a haber historia más fiel que la que cuente ella sobre su vida. Ahí es que ella se decidió y dijo: tengo que contar mi historia".

"Lo que hay que contar es todo lo que pasó en su vida… pensamos en un primer año con trece capítulos que por supuesto no entran todas las anécdotas así que veo la posibilidad de más de una temporada", reveló.

"Con Susana no hay ninguna rispidez, tenemos una relación que va más allá de cualquier ida y vuelta. Es un invento que hubo una rispidez", aclaró.

Por otro lado, consultado sobre Marcelo Tinelli y su cercana relación con la política, opinó: "Es un mérito grande tener un programa de televisión tantos años, quiere decir que lo han defendido. Que siga adelante con el mismo proyecto y mutando".

"Yo de Marcelo no tuve que esperar 30 años para darme cuenta de eso, los primeros 4 o 5 años te dabas cuenta de su personalidad y su fuerza. Marcelo es un luchador y un guerrero. Es un tipo con una garra especial y por supuesto tiene mucha cabeza, cuando juntas ambas cosas trascendes".

Por último, habló de la actualidad televisiva y dijo: "No estoy alejado de la tele o de su gente y además tengo una relación histórica. Amo la televisión abierta, nunca la voy a criticar. No importa si me gusta más o menos en algún momento. La amo. La televisión abierta no se va a morir nunca, hace 30 y pico años atrás cuando empezaban los cables se decía que le quedaban cinco años de vida. En ese momento tenía un 12% de audiencia y hoy creció a un poco más de 30. La televisión va a existir siempre, en los años 50 cuando llegó la tele decían que iba a desaparecer la radio, siempre parece que lo que viene es la catástrofe para lo que estaba", cerró.

Fuente: Exitoína