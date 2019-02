¿Susana Giménez pidió cancelar su serie?

Susana Giménez habría decidido darle de baja a la serie sobre su vida. El proyecto estaba bajo la producción de Gustavo Yankelevich, buen amigo de la diva.

Lío Pecoraro fue quien dio la noticia a través de su cuenta de Twitter. "La serie de Susana está cancelada", tuiteó.

18:06 ESTÁ CANCELADA LA SERIE DE SUSANA!!! pic.twitter.com/LCPkn0mllh — LÍOPECORARO (@liopecoraro) 6 de febrero de 2019

Parece ser que la diva no se sintió cómoda con la idea de una serie sobre sí misma ya que "no quiere que se cuente nada de su vida", aunque el proyecto esté en manos de su gran amigo.

El periodista se comunicó con la diva para aclarar la situación. "Hasta tanto no hable con Yankelevich no se va a resolver nada. Estoy en USA y debo hablar con él, no puedo decir nada”, fueron las palabras de la conductora.

Hablé con Susana.

Fuerte versión de que se cancela o al menos no se realizaría la serie con la versión que quieren darle, en la que se cuenta toda la intimidad de la diva, flia, amores, internas y más! Algo con lo que ella está en total desacuerdo.

Esta es SU palabra. pic.twitter.com/hkUQJWc7cJ — LÍOPECORARO (@liopecoraro) 7 de febrero de 2019

Según Pecoraro la serie pretendía mostrar aspectos de la vida de Susana con las que ella no está de acuerdo con mostrar y eso "fue el detonante".