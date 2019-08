Revelan que uno de los actores de Friends vive recluido en un hotel

A 25 años de su estreno, una noticia amarga sacudió esta tarde a los fanáticos de la icónica serie Friends. El actor Matthew Perry, que en la serie le da vida a Chandler Bing, uno de los seis amigos que recorren las 10 temporadas, está llevando una vida recluida y sedentaria. Según personas allegadas al artista, este se encuentra viviendo encerrado en un hotel y no tiene contacto con nadie.

De acuerdo con el portal Radar Online, Perry - que cumplirá 50 años el 19 de agosto - después de una operación que le realizaron el año pasado por una "perforación gastrointestinal" que lo dejó hospitalizado por meses, se instaló en un hotel de Nueva York en donde gasta alrededor de 7 mil dólares por noche en el bar, rodeado solamente por los bartenders.

Matthew Perry en tiempos de gloria en "Friends"

En este sentido, una de las fuentes consultadas por el medio estadounidense señaló que "casi nadie lo reconoce porque es un desastre comparado con lo que la gente recuerda. Se mantiene reservado y difícilmente deja su habitación hasta después del anochecer", aseguró.

Perry ya había tenido en el pasado momento complicados con el consumo excesivo de alcohol, por lo que estuvo en rehabilitación tres veces. La triste noticia es que a pesar de haber intentado salir de ese lugar, la investigación revela que estaría nuevamente recurriendo a este tipo de bebidas.

Además, se conoció la noticia de que puso a la venta su mansión de Los Ángeles, Estados Unidos, el viernes pasado por un precio de 35 millones de dólares y en la inmobiliaria Greg Holcomb describen la casa como una "mansión en el cielo" de más de 2.800 metros cuadrados.

La misma cuenta con cuatro habitaciones, ocho baños y cuatro terrazas con vistas a la ciudad, aseguró el sitio norteamericano People. A día de hoy, la propiedad del actor de Friends es la más cara de Los Ángeles a pesar de que ahora se encuentra al otro extremo del territorio.

Esto puede tener relación con el duro momento que atravesó luego de su estrellato. "Durante unos ocho meses estuve encantado de ser famoso. Hasta que me di cuenta de que la fama no iba a arreglar las cosas que no funcionaban. Creía que la popularidad me haría feliz, pero no fue así. Y me llevé una profunda decepción", confesó hace unos años el actor durante una entrevista.

Fuente: Exitoína