Estalló la polémica: ¿cuál era el mejor personaje varón de Friends?

Una inesperada polémica sacudió a Twitter durante todo el día: ¿cuál era el mejor personaje masculino de la serie? Si bien no se sabe qué fue exactamente qué fue lo que desató la guerra sin cuartel dentro de la red social del pajarito, pero sus usuarios llevan casi 20 horas discutiendo cuál de los varones de esta serie de más de 20 años era "el mejor".

El primer puesto está peleado entre Joey y Chandler, y no hay duda de quién es el menos querido: Ross junta más de 50 mil mensajes de repudio. O sea, no sólo es el personaje más odiado entre los hombres, si no en toda la serie. Sus detractores lo acusan de ser violento, machista y pedante, entre otras características.

Ross es de los personajes más tóxicos de la tele, machista, manipulador, un poco homofobico y se burla de la inteligencia y creencias de otros, cómo Joey o Phoebe por ejemplo, que son sus amigos, además de que quiere tener la razón todo el tiempo y eso es molesto #teamchandler pic.twitter.com/CzCewfRb7I — Joaco (@pizza4ever5) July 25, 2019

¿Vos a quién considerás el mejor personaje masculino de Friends?

Encuesta ¿Cuál es el mejor personaje masculino de Friends? Joey Chandler Ross