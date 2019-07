Revelan nuevos datos del crítico estado de salud mental de Juan Darthés

Fernando Burlando habló del estado de salud de Juan Darthés, luego de ser internado de urgencia en Brasil. Además, el abogado del actor se refirió a las declaraciones de Romina Gaetani contra su defendido.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Burlando dijo sobre la salud de Darthés tras su internación: “Fue todo producto de un nuevo ataque de pánico”, dijo, y contó que sólo pasó una noche en el hospital a causa de un fuerte dolor en el pecho que atribuye a su estado emocional y psicológico.

“Es lógico lo que le pasa, es muy difícil estar en equilibrio psíquico y emocional y sobrellevar una situación de estas características”, aseguró el letrado, y afirmó que Darthés está "muerto en vida".

Consultado sobre la situación legal del actor en Argentina y los rumores de una posible acción legal contra Romina Gaetani, quien reveló que, cuando trabajó con Darthés en Soy Gitano, no tuvo una buena experiencia con él, Burlando dijo: “Romina Gaetani no está en la lista. Estamos evaluando todo, no estamos para desparramar demandas", aclaró. Y ratificó las denuncias por “daños y perjuicios” por parte del actor contra Natalia Juncos y Anita Coacci, aunque dijo que "con Calu Rivero estamos viendo si continuamos o no continuamos”.

Apenas unos días después de esa fuerte revelación, Gaetani admitió que comenzó a sufrir muchas agresiones en las redes sociales. "Nunca recibo agresiones, no soy de leer comentarios en las redes sociales, pero desde que hablé de lo que me pasó con Juan, recibo agresiones de todo tipo", aseguró en una entrevista con Implacables, el ciclo de El Nueve.

El jueves 4 de julio pasado, Darthés tenía prevista una audiencia en el marco del enfrentamiento judicial que tiene con Coacci, a quien demandó por injurias luego de que esta dijese que la abusó sexualmente cuando trabajaron en Gasoleros, pero su "estado de salud" impidió que se comunicara a través de una videoconferencia, como había anunciado Burlando.

En enero, el actor había tenido una conciliación penal con Coacci, pero se ausentó aludiendo presuntos problemas de salud y su defensa tampoco presentó certificado médico que lo corrobore. Lo mismo pasó con Calu, quien en diciembre de 2018 se presentó en Tribunales para afrontar la audiencia por la demanda por calumnias e injurias que le realizó el actor luego de que la actriz contara el acoso que sufrió en la tira Dulce Amor, pero el actor no fue.

En cuanto a dichos de Thelma Fardín y Ana Coacci Burlando negó que haya habido una resistencia al diálogo: “En un momento Coacci dijo que ella quería ‘hablar con Juan y el tema se solucionaba’, nosotros siempre estuvimos abiertos, pero ahora con la temperatura que tiene este tema ya no se puede hablar más”. “En Argentina no hay denuncias contra Juan Darthes, él inicio acciones”, subrayó durante el ciclo radial Por si las moscas.

En esta línea, al preguntarle por qué no hay figuras que hayan trabajado con su defendido que salgan a bancarlo, reveló que “yo pedí que no lo banquen a Juan, porque hoy alguien que diga eso saldría a cavarse su propia fosa”. Y aseguró: “Me han llamado actrices y actores para bancarlo, muchos me han llamado para decirme lo buen compañero que era, y dos días después los veía en la televisión hablando lo contrario”, detalló.

Por último vaticinó “un buen final” para las situaciones jurídicas por las que pasa el actor denunciado por violación y abuso; sin embargo, señaló que en cuanto a su “situación social” va a ser muy difícil de levantar: “Él va a poder demostrar su inocencia pero eso no va a generar en la sociedad una caricia en su imagen”. “Va a ser muy difícil dar vuelta todo esto, pero acá todo es cuestión de tiempo”, concluyó.

Días atrás, el actor hizo un viaje relámpago hacia la Argentina para visitar a su madre y pasar el Día del Padre con sus hijos, y lo hizo con un elaborado plan secreto para evitar cualquier tipo de escrache. Tras pasar una semana en Rosario, volvió a Brasil en absoluto silencio, aunque se filtró un audio en el que hablaba con un amigo.

Fuente: Exitoína