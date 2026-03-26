Reapareció Rosalía con una fuerte imagen en Instagram tras tener que suspender su show en Milán por su salud

Luego de verse obligada a interrumpir su show en Milán por una intoxicación alimentaria, este jueves la cantante reapareció con una foto en Instagram.

El pasado miércoles 25 de marzo, un imprevisto de salud obligó a Rosalía a suspender su show en Milán. Desde los primeros minutos del recital, la cantante dejó ver que algo no estaba bien. A pesar de intentar sostener el show, el malestar fue en aumento hasta que, en pleno escenario, tomó la decisión de interrumpirlo y comunicárselo directamente al público: "He intentado por todos los medios seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo".

Antes de retirarse, la artista se disculpó con sus seguidores y les llevó tranquilidad sobre su regreso: "Lo siento. Os quiero mucho. Volveré cuando esté en mejores condiciones". Más tarde, explicó que todo se debió a una intoxicación alimentaria y remarcó el esfuerzo que hizo por continuar con la presentación: "Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar".

Mirá a Rosalía cantando en Milán Rosalía En Milán- Show 25 De Marzo La situación generó una fuerte preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, este jueves por la mañana, Rosalía llevó tranquilidad al publicar una imagen en Instagram en la que aseguró que está bien, despejando así la inquietud que se había instalado tras la abrupta cancelación del show.

En la foto que compartió, la artista aparece recostada en una camilla, con una vía colocada en el brazo y conectada a suero. A pesar del contexto, se la ve sonriente y haciendo un gesto de pulgar en alto, transmitiendo tranquilidad.