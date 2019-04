Polémica por un nuevo despido en "Incorrectas"

Tal cual se había conocido tras el despido de Agustina Kämpfer, los cambios en Incorrectas, el programa que conduce Moria Casán a la tarde por la pantalla de América, no iban a terminar en ese momento, y finalmente hubo más despidos en el panel de La One.

Si bien ésta salida no tiene el matiz escandaloso que tuvo la exclusión de Kämpfer, quien acusó a Eduardo Feinmann de haber influido en la decisión de la producción a raíz de su denuncia por violencia de género, otra vez la polémica envuelve a Jotax, productora del magazine, ya que la protagonista del despido dijo que no fue noticiada de la manera adecuada.

Quien dejó de ser parte del panel de “vayainas empoderadas” de la diva es Julieta Kemble, quien aseguró enterarse de un día para el otro y recién al volver de sus vacaciones. “La verdad es que no se qué fue lo que pasó, me fui de vacaciones y cuando volví avisé, pero me dijeron que espere, que espere… hasta que un día me llamó un productor y me dijo que ya no iba a estar más en el programa, que estaba desvinculada, así nomás", reveló la ex panelista en diálogo con Ángel de Brito en El Trece.

Kemble aclaró que tiene una relación excelente con Moria, y que le escribió agradeciéndole por la grata experiencia que tuvo al trabajar con ella. También declaró no saber si la decisión fue tomada por la productora o el canal. Esto último desató la ironía de Cinthia Fernández, que atravesó una situación similar cuando fue desvinculada de Involucrados. “¡Ay, nos pasa a todos lo mismo!”, disparó.

“A mí me parece que él que te contrata se tiene que sentar y dar la cara”, afirmó Julieta. Por otro lado, Fernández le recomendó que vaya preguntando si le van a pagar lo que le deben, y aseguró que nunca hay que irse de vacaciones si trabajás en América.

En el momento de la salida de Kämpfer, desde la productora afirmaron que los cambios del panel se debían al viraje del programa hacia un ciclo de espectáculos y farándula, más que de política y actualidad. Otra vayaina que se fue del programa ha sido Julieta Prandi, aunque sin polémicas de por medio.

Fuente: Exitoína