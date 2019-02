Sofía Zámolo: "Con Luciana Salazar compartimos hombres"

Moria Casán recordó que alguien le había contado alguna vez que Sofía Zámolo y Luciana Salazar se habían peleado por un hombre. Al instante, la panelista reconoció que aquello era cierto, pero corrigió a la diva: "Con Luli compartimos dos hombres", confesó y arrancó un inesperado relato.

"Tuvimos dos historias. Una: yo estaba de novia con un americano y Luli se portó mal", arranco la modelo. Y siguió: "Era jovencita. Tenía 20. Lo conocí en un partido de Polo". Sofía trató de resumir la historia: "Estuve de novia dos años. Él era muy buen mozo. Súper atractivo. Y bueno, hubo una seducción de parte de ambos. Igual el que se portó mal fue él. Yo a Luli la conocía de los desfiles, me la encontraba en todos lados", dejó picando la modelo.

Por supuesto, Moria quiso saber cómo su panelista se había dado cuenta de la traición. "Él cometió el error de dejar la computadora abierta en la casa que compartíamos. Le había mandó un mail a sus amigos contándole todo con lujo de detalles".

De todas maneras, la modelo contó que a pesar de su descubrimiento, ella le creyó: "El primero me fui infiel y yo, como una tonta, seguí con él. A Luli no la quería nada, pero ahora es un amor y ya pasó el tiempo. Él me hiper juraba que le estaba inventando a los amigos, tenía 20 años y quería creerle", recordó.

Pero la verdad salió pronto a la luz. "Ella le contó a una maquilladora en ShowMatch que justo que era la amiga de mi hermano. Más tarde me enteré que era real y corté con el tipo", dijo Zámolo, y aseveró que su enojo con Luli fue porque sin ser amigas "yo con ella compartía cenas y desfiles", pero que dejó de lado los rencores. "Hoy tengo súper buena onda con ella", reconoció.

"El segundo no puedo decirlo porque él no lo contó. El segundo no me cagó, pero no lo puedo decir porque me puedo comer un juicio penal", dijo. Y dio más detalles: "No es conocido. Yo antes de ponerme de novia con él, él había estado un par de veces con ella y cuando me separo, volvió a estar con ella", contó Sofía ante la atenta atención de sus compañeras del programa.