Polémica frase de Luis Brandoni sobre la gente que vive en la calle

Luis Brandoni pronunció escandalosas frases al enfrentar al periodista Iván Schargrodsky en El fin de la metáfora (Radio 10) luego de ser consultado sobre la solicitada que firmó en apoyo al gobierno de Mauricio Macri.

Sin querer hablar en profundidad acerca del documento que firmó junto con otras 149 personas, el actor radical estalló de furia tras ser consultado sobre los indicies de pobreza del país, y tildó a la movida solidaria de Juan Carr en la cancha de River Plate realizada semanas atrás de ser “una ficción y un acto de campaña”.

Brandoni dijo que el objetivo de su firma es mostrar el apoyo al oficialismo, y aseguró que solo cree en las mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), criticando duramente al periodista que de Radio 10, que le preguntó si hay más importancia en haber recuperado la credibilidad de los números que en el aumento de la pobreza según índices privados como el de la Universidad Católica Argentina (UCA).

“Yo no dije que hay más pobres. Si vos tenés ganas de pelearte conmigo para ver si me podés hacer una zancadilla, nos ponemos en otros términos. Me preguntaste el porqué de la solicitada y te expliqué, me decís que las cifras son correctas pero que hay otras mediciones que dan más pobres, que la gente muere de hambre, que el viernes a la noche que hizo frío y River abrió la cancha con ocho mil personas, y después el sábado, domingo y lunes que también hizo frío y no fue más nadie, esa ficción no me la como yo, ya está. Estoy muy grande, muy mayor, y esas cosas no me las trago, porque después no aparecieron esos ocho mil, solo aparecieron el viernes en un acto de campaña, esto no me lo fumo más”, declaró enojado el actor.

“Esos ocho mil que se fueron a dormir a River, al otro día no estaban más y hacía el mismo frío. Más claro echale agua”, disparó enojado el ex diputado por la Unión Cívica Radical.

Sin embargo, el conductor de Radio 10 le respondió que su pregunta iba referida a si él cree que la pobreza creció en referencia a las mediciones del INDEC, organismo que no medía ese índice durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “No lo sé, es posible que en algún sentido haya crecido. Cuando creció la ocupación nadie hablaba, pero cuando bajó, salía en las noticias. Cuando nosotros nos apoyábamos en la UCA era porque el gobierno nacional anuló las estadísticas y la realidad, pero si ahora el INDEC es confiable y hay otras mediciones, me quedo con el INDEC porque es confiable”, contestó Brandoni.

Al seguir la entrevista y ser consultado sobre las relaciones comerciales de Argentina con Brasil y China, el actor oficialista se mostró enojado por el exhaustivo análisis de la solicitada que firmó, y declaró que nunca había pasado algo así con los comunicados de Carta Abierta en los años del kirchnerismo. “No tengo ganas de discutir con vos si es exacta o no la cifra o apreciación. Nosotros somos ciudadanos argentinos que tenemos ganas de decir lo que pensamos y decimos cosas sensatas, con las críticas que merece el gobierno y expectativas que no se cumplieron, y confiando en que estamos en un buen camino, me están cuestionado y no tengo ganas de que me cuestionen”, sostuvo Brandoni, que ante una nueva serie de repreguntas, expresó mucho fastidio y pidió que no le hagan radiografías y que critiquen el documento, pero que el “tiene derecho a firmar lo que quiera sin rendirle cuentas a nadie”.

Cabe destacar que a pesar de que el actor dijo que fueron “ocho mil personas”, según Red Solidaria, organismo que lidera Juan Carr, la cifra de personas que asistieron al Monumental de Núñez en la noche a la cual él hizo referencia fueron poco más de cien personas en situación de calle. En aquel entonces, el diputado de Cambiemos Fernando Iglesias también había dicho que el accionar de centenares de voluntarios había sido “una opereta kirchnerista”, y Juan Acosta –otro de los firmantes de la solicitada que se conoció el viernes pasado- tildó de perverso a Carr.

