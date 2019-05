Mirtha Legrand no puede volver a sus programas

Después de la operación a la que debió someterse, todo su entorno coincide en que la recuperación de Mirtha Legrand es rápida y muy buena. Sin embargo, por tercer fin de semana consecutivo, la diva de los almuerzos no podrá estar al frente de los dos programas que conduce por la pantalla de El Trece. En ese sentido, Marcela Tinayre seguirá reemplazando a su madre.

Hace unos días Luis Ventura había anticipado una histórica decisión de La Chiqui por su salud: “Mirtha me confirmó personalmente que no va a asistir a la entrega de las estatuillas de APTRA, condicionada por su tema de salud, si bien está muy recuperada y está haciendo esfuerzos para llegar a sus programas del sábado y domingo, no irá por recomendación médica. Me dijo que está mucho mejor pero que no va a estar en los premios”, comunicó el panelista de Involucrados.

Si bien se especulaba con su regreso a La Noche de Mirtha y a Almorzando con Mirtha Legrand para este fin de semana, recién podrá hacerlo el sábado 8 de junio, un día antes de la entrega de los premios Martín Fierro. ¿Se animará a caer de sorpresa a la gala aunque sea por unos minutos?

Mirtha continúa su evolución a paso firme, sin embargo todavía no está recuperada en su plenitud, y según informaron en La Nación, los médicos le recomendaron que se tome unos días más de reposo.

"En la vida, siempre son los padres quienes cuidamos a los hijos. Esta vez a mí me tocó cuidar a mi mamá”, había dicho Marcela Tinayre el domingo anterior, dejando la puerta abierta al regreso de su madre. Sin embargo, desde la producción ya la contactaron nuevamente para que siga al frente de los dos ciclos. Para el sábado a la noche recibirá a Graciela Alfano, Alfredo Leuco, Diego Ramos, Rocío Marengo y Gabriel Oliveri, mientras que el domingo al mediodía tendrá como invitados a Jairo, Florencia Torrente, Sol Pérez, Dr. Juan Carlos Parodi (médico cirujano), Florencia Arietto y Daniela Cardone.

Ansiosa por regresar a la televisión, la diva continúa con su recuperación y sigue las indicaciones al pie de la letra. Pero por el momento, la vuelta se pospone un poco más.

Fuente: Exitoína