En el sanatorio Mater Dei siempre son muy estrictos con las medidas de seguridad, y con la preservación de la intimidad de los pacientes que atienden. Y el ingreso de Mirtha Legrand al establecimiento conllevó algunas medidas extra para salvaguardar a la diva de las miradas indiscretas.

En ese sentido, el personal de seguridad se dispuso a recorrer más frecuentemente el pasillo en el que está ubicada la habitación de La Chiqui, además de una orden que llegó de más arriba para los enfermeros: nadie puede estar con un teléfono celular en esa zona.

Y lo que quizás en algún momento parecía como una exageración, terminó resultando sumamente efectivo en la noche del jueves 16. "En horas de la noche, un extraño se presentó en el piso del Sanatorio Mater Dei en donde se repone la diva y se dirigió hacia su habitación", aseguró Cora Debarbieri en Involucrados, el programa de América.

"El personal de seguridad presente se dio cuenta de que no era un familiar ni un trabajador de la institución, por lo que lo interceptó y lo requisó. El hombre tenía una cámara abajo de la campera y fue sacado inmediatamente de la clínica", agregó la periodista sobre el hombre que tenía la intención de fotografiar a la conductora durante su internación.

En el mismo ciclo de América revelaron que, por los malos resultados en una serie de análisis que le hicieron a Mirtha, no podría recibir el alta como esta previsto. "Hubo una complicación de último momento. Los valores de los últimos análisis que le hicieron no están como corresponden, por lo que los médicos quieren estar atentos a esta evolución, y Mirtha no recibirá el alta hoy", contó Debarbieri y agregó: "Si todo evoluciona bien recién se iría el fin de semana. Mirtha está acompañada por Elvira y se encuentra de buen humor. Pero tiene que ir recuperándose de a poco".

Fuente: Exitoína