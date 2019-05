Luis Ventura dijo que Mirtha Legrand vomitó materia fecal y Marcela Tinayre lo destrozó

Marcela Tinayre habló con varios móviles de televisión y radio a la salida del Sanatorio Mater Dei, lugar en el que fue operada y se encuentra internada su mamá, Mirtha Legrand, a raíz de una brida abdominal que la obligó a suspender su programa del domingo.

En las afueras del nosocomio, la conductora de Las Rubias (Net TV) destrozó a Luis Ventura y lo definió como un asqueroso por haber dicho que Mirtha estuvo “despidiendo y vomitando materia fecal por la boca” antes de ser hospitalizada.

“Yo ya dije todo lo que tenía que contar, ya se dijo todo. No nos hemos preocupado por la salud de mi mamá, créanme lo que digo”, declaró Tinayre, dando a entender que lo que tuvo la diva no fue tan severo.

“Ella se asustó un poco cuando le dijeron que había que operar, no les voy a decir si es verdad que no quiso sacarse el maquillaje antes de ir al quirófano”, señaló.

“Estábamos viendo la Televisión Pública para los Premios Platino, por Juana, y también veíamos los resultados de las elecciones de Córdoba”, narró Marcela acerca de los momentos previos a que su madre sea internada. "Nunca tuve miedo ni dudas. No era algo grave, no era grave. Me impresionó que era como operar a un prócer" , agregó.

“Ella dijo ‘uy la prensa va a inventar’. Hay uno que dijo cosas inmundas”, disparó la conductora contra Ventura, y amplió: “Me molestó mucho lo que dijo Luis Ventura, es una infamia. Me parece que es un asqueroso por decir eso y no tiene la menor idea de lo que fue esta operación. No voy a decir que es una mala persona, pero tampoco voy a decir lo que me parece que es”.

Ante la pregunta sobre si hay probabilidades de accionar legalmente contra el periodista, Tinayre dijo que no le interesa hacer quilombo y que él tiene que cuidarse.

“Mi mamá quiere volver a trabajar”, aseguró Marcela, que también señaló que es muy probable que la reemplace el próximo fin de semana por la pantalla de El Trece.

“Juana está al tanto de todo, si hubiese sido tan urgente habría venido. Está trabajando, no se está rascando el higo”, destacó.

