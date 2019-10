Maxi López se despachó con un insólito e irónico agradecimiento a Mauro Icardi

La telenovela tras la polémica separación de Maxi López y Wanda Nara hace ya unos cuantos años, y el posterior enlace que la mediática estableció con el colega de su ex, Mauro Icardi, parece no tener fin.

Ahora López reavivó el fuego contra Icardi a través de una cuenta de Instagram italianaque reprodujo sus dichos, comentó: "Agradezco que se haya llevado a W...".

El incisivo comentario de Maxi López en Instagram

Este año en PH, Podemo Hablar, Maxi había sentenciado: "En el último año vi a mis hijos dos veces. Traté mil veces hablar con Wanda pero lo que pasa es que varias veces temas privados terminaban expuestos y se cortó el diálogo. No me da espacio para tratar de charlar los temas de los chicos. Yo lucho día a día para tratar de estar presente porque me estoy perdiendo momentos de mis hijos que nunca recuperé. Ni siquiera puedo hablar por WhatsApp porque Wanda y Mauro me tienen bloqueado".