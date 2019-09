Mauro Icardi reveló cómo nació su polémica historia de amor con Wanda Nara

Mauro Icardi brindó una nota al Canal + de Francia donde contó por primera vez cómo nació su historia de amor con Wanda Nara.

"Creo que tenerla como mi agente es la mejor decisión para mi familia y mi carrera. No lo pensé dos veces. Soy alguien que trata a hombres y mujeres de la misma manera. Tengo tres hijos y dos hijas, pero los trato de la misma manera y les doy los mismos regalos", dijo el futbolista.

Ver esta publicación en Instagram Family Day Una publicación compartida por Μαυʀɸ Iϲαʀδι (@mauroicardi) el 29 de Ago de 2019 a las 1:54 PDT

Y agregó: "He estado con Wanda durante siete años, ella es una personalidad famosa y yo también, así que somos plenamente conscientes de lo que eso implica. Eso no cambia mi forma de pensar o jugar, de lo contrario no habría marcado 150 goles con el Inter".

Además, en la entrevista surgió el nombre de Maxi López, ex marido de la mediática, a lo que Icardi respondió: "¡Me doy cuenta de que es un tabú que ella se haya casado con mi ex compañero de equipo, pero nos enamoramos y tú no eliges de quién te enamorás!".