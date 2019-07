Invitado a PH, Podemos Hablar, Maxi López decidió hablar como nunca sobre su conflictiva relación con Wanda Nara, madre de sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, situación que imposibilita que él pueda encontrarse con ellos.

El ex delantero de Vasco da Gama pasó al frente cuando Andy Kusnetzoff preguntó por "los que sufren por estar distanciados de un ser querido", y habló de la difícil relación que tiene con Wanda y su actual marido, Mauro Icardi, lo que desencadena en que él no pueda ver a sus hijos continuamente.

"Cuando una persona trata a través de los más chicos de hacer daño a otra persona me parece que no está bueno. No sólo por mí, yo lo puedo manejar. Pero los chicos quedan en una situación que no está bueno", expresó Maxi sobre Wanda, con quien en 2017 había llegado a una suerte de "paz y unión", aunque duró poco.

Consultado sobre cómo reaccionan los chicos frente a esta situación que termina siendo mediática, López respondió: "Me ha pasado mil veces que me pregunten 'Papá, ¿por qué no viniste al partido?'. Y papá fue al partido, pero no te pudo ver. O '¿por qué no me llamaste?'. Y papá te llamó...".

"En el último año los vi dos veces a mis hijos. Cuando yo me veo con ellos es como si no hubiese pasado el tiempo, hay un cierto ambiente que está bueno y es saludable. Pero si yo que soy grande lo sufro, me imagino que ellos también. Pero quizás en algún otro momento va a cambiar", expresó.

"Con Wanda he intentado hablar muchas veces por teléfono o personalmente, lo que pasa es que hay temas privados que terminan siempre en el mismo lugar, expuestos, y durante mucho tiempo se cortó la comunicación por eso", aclaró.

Y explicó: "Hay un acuerdo firmado por un juez pero nunca se cumple. Me tengo que avocar a la buena predisposición de ella y es por lo que lucho día a día. Ella lo sabe. Mi lucha es para tratar de estar presente porque sé que me estoy perdiendo un momento de la vida de ellos que no va a volver atrás. Estoy bloqueado de todos los WhatsApp. En cinco años no pudimos tener un acuerdo".

"Viajé desde Brasil a Europa dos o tres veces para verlos, de las cuales los vi solamente una. Era complicado tomar un avión de doce horas de Brasil a Italia. Así que ahora voy a tratar de volver a jugar a Europa", señaló

Luego reflexionó: "Creo que más allá de que la gente cambie y haga su vida, lo principal son los chicos y el respeto por ellos. Me perdí mil actos de escuela, partidos de mis hijos, cumpleaños". "Hemos organizado en un lugar neutro pero también en la casa de ellos. Fui, junté orgullo y fue complicado, me sacaron fotos ahí adentro familiares suyos. Fue en Italia eso. La foto que me sacaron en lo de Zaira fue acá, yo no quería entrar, quería pasar un momento con mis hijos y pasé cuando me lo pidieron ellos. Estuve un poquito y me sacaron una foto con ella, con quien no he seguido la relación pero nos tenemos respeto", afirmó el futbolista.

En tanto, calificó a su relación con su ex como "pesada y explosiva".

Al preguntarle si alguna vez intentó hacerse amigo de Mauro, Maxi dijo: "Con Mauro éramos compañeros de equipo, como lo he sido de otros chicos jóvenes. Yo era grande y él estaba empezando. Lo ayudé con cosas de la casa, buscar dónde vivir. Eso también lo he hecho con Leo (Messi) Barcelona, los cuidás. No sé si apadrinar pero los ayudás. Con él pasa lo mismo que con ella. Tengo el mismo feedback e incluso ha cerrado teléfonos. Yo he estado halando con mis hijos y ha cortado él".

"Cuando te tocan a tus hijos o los utilizan para cierto mensaje no está bien. Un día se lo dije que cuando sea padre lo va a entender, pero la respuesta fue negativa", remarcó.

Por último, sobre cuál es el reclamo exacto de Wanda, explicó: "Tengo mil reclamos de ella, siempre es un tema de plata. Cuando tendría que estar yo en semana de vacaciones con ellos, tengo que pagar vacaciones de ella o viajes. Siempre el problema es la plata. A mí me encantaría poder solucionarlo con ella, que no sea todo expuesto. más que nada porque los chicos están creciendo y saben todas las cosas. Me parece que el tema del dinero es un pretexto. No alcanza nunca, y creo que al haber vivido estas situaciones, el tema de la plata es un pretexto. No es que está faltando dinero, lo que está faltando es el respeto", sentenció.

"Dejaría todo para estar cerca de mis hijos. Cuando yo vivía a 100 km de ellos y los podía ver todos los días, había situaciones en el medio por las cuales no los podía terminar viendo", dijo.

"Cuatro años atrás, en unas vacaciones en las que tenía que irme con mis hijos pero al final no pude, me terminé yendo con mi pareja. Estaba medio en una isla desierta, y de repente me entero que mi teléfono estaba publicado en Instagram y Twitter. Mi ex lo publicó", concluyó sobre uno de los cruces online que tuvo con su ex.

Fuente: Exitoína