Maxi López se metió en el escándalo de Mauro Icardi y criticó a Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi son protagonistas de un escándalo con el Inter de Milán después de que le sacaran la cinta de capitán y tampoco fuera convocado para jugar los últimos dos partidos, en medio de la negociación de la extensión de su vínculo. La modelo argentina es la representante del futbolista que tiene contrato con el club italiano hasta junio de 2021 y también quien habla públicamente, ya que su marido aún no se ha manifestado.

"Algunos dicen que el brazalete (de capitán) no tiene sentido, pero para Mauro es como quitarse una pierna más que un brazo. Lleva esa camiseta con mucho orgullo, y si en el pasado se han tomado decisiones sobre el dinero o el amor por la camiseta, siempre elige la camiseta", aseguró Wanda, entre lágrimas, en Tiki Taka, ciclo deportivo de la televisión italiana en el cual se destaca como panelista.

En medio del escándalo que generó distintos tipos de rumores –hasta se habló de versiones de infidelidad– la pareja celebró el cumpleaños número 26 del jugador junto a amigos y sus hijos. "Nadie puede imaginar el ser humano que sos, por que nadie es como vos. Gracias por darnos la familia más hermosa y gracias por darme el valor y el respeto que toda mujer merece, nos das orgullo y como digo siempre sos un gran ejemplo de hombre, de padre y de marido", fue el mensaje que Nara le dedicó a su esposo a través de las redes sociales.

Maxi López, ex marido de Wanda, quedó en el medio del escándalo cuando una periodista italiana lo mencionó en una nota y el actual jugador del Vasco da Gama de Brasil se defendió y terminó criticando el rol de su ex mujer como representante.

Todo comenzó cuando vio la publicación de Facebook la periodista Selvaggia Lucarelli presentando una nota que escribió acerca de la modelo, a quien elogia, y recordando una supuesta frase que López le habría dicho a la madre de sus hijos cuando se separó.

"'¿Quién te va a agarrar con tres hijos?', le dijo en 2013 López cuando se divorciaron. "Nunca podría haber imaginado que Wanda se llevaría todo. Porque tal vez alguien pueda quitarle la banda a Icardi, pero a Wanda Nara, el brazalete de capitán, no se lo saca nadie. Mi nota sobre la gran Wanda", fue el posteo de la periodista que desató la furia del ex jugador de River.

"Cuántas tonterías de esta supuesta dama… Cuando tratan de desplazar sus problemas, empiezan a hablar sin sentido para tratar de solucionar un problema que tarde o temprano llegó", escribió en su cuenta personal de Twitter López.

Al bebé que ya dejó de serlo , a la personita más dulce y tierna de toda esta familia, que siempre te regala una sonrisa y un abrazo fuerte fuerte como el que estoy necesitando yo darte en… https://t.co/yQXxlIYZf9 — Maxi Lopez (@MaxiLopez_11) 20 de febrero de 2019

Todavía enojado, agregó: "Dios las hace y ellas se juntan. Tengo tantas cosas que contar de estas dos en el #milanobynight".

Selvaggia Lucarelli utilizó la ironía para responderle y opinar sobre su rendimiento futbolístico. "Me gustaría conocer algo más de mis famosas noches en la movida de Milán, pero me temo que él no sabe mucho, ya que en Milán el chico jugó (poco y mal) cinco meses".