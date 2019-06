Wanda Nara asegura que hace un año que Maxi López no pasa alimentos

Luego de que Maxi López asegurara que por culpa de Wanda Nara hacía meses que no podía hablar con sus hijos, la mujer de Mauro Icardi salió al cruce y habló a través de su amiga Yanina Latorre.

"Él dice que Wanda no se los deja ver: mentira. Los nenes juegan al fútbol, están federados y tienen un campeonato local y todos los fines de semana viajan. Maxi está en el chat de padres de esa liga", comenzó contando la panelista de Los ángeles de la mañana, según le había escrito a su amiga desde Italia.

Además, dijo que Nara no podía creer lo que había dicho su ex: "Están en perfecto diálogo. Ella me dijo que le llama la atención que él se fue a Brasil y preguntó por qué los chicos viajaron a Alemania, ella le dijo que iban sin padres y él preguntó después en dónde iban a estar, y ella le dijo que en Costa Esmeralda (en Cerdeña) y que capaz que iba a acompañarlos".

En ese momento de la conversación, Maxi le dice a Wanda que la semana que viene viajaría a Milán a lo que ella respondió que estaba solucionando las cosas para los chicos. "Dejaste de pagar alimentos hace meses", respondió ella.

Yanina explicó: "Me dice que hace un año que él no pasa alimentos. Cómo pretende verlos. 'Si no estuviera casada con Icardi… yo trabajo y tengo que mantenerlos', me dijo".

Para cerrar, Latorre aseguró que Wanda "va por todo" y que él "no se hace cargo": "Ella insiste en que mande un pasaje y un adulto para que los traiga o que venga él".

Recordemos que en una nota al programa de Ángel de Brito, el futbolista había asegurado: "Hace varios meses que no hablo con mis hijos, es difícil". Luego, dijo que no se trataba de cuestiones judiciales: "Ahí no pasa por abogados, sino por la madre. Si la madre quiere, se resuelve todo, me encantaría poder solucionar todo sin abogados pero es difícil".

Fuente: Teleshow