La curiosa confesión de Maxi López sobre su carrera deportiva

Maxi López armó una extensa carrera profesional, destacándose en el fútbol europeo durante varios años, incluyendo lo que es su presente en el Crotone de Italia. Por ese motivo, el delantero elogió lo que fue el accionar de sus representantes, quienes lo ayudaron a cumplir varios sueños.

"Mis representantes fueron todos genios. Yo los ayudé un poco, no es todo fácil, el que está en el fútbol lo sabe. Hay sacrificio, te perdés muchas cosas. El representante es una persona bastante importante en la carrera porque muchas veces te acompaña, te muestra opciones... Tengo una lista larga de gastadas y las tomo con alegría siempre", aseguró.

"Mi deseo era recorrer el mundo, viajar y aprender, y gracias al fútbol lo estoy cumpliendo", remarcó. Y siguió: "Jugué con Messi, Ronaldinho, Eto'o, Iniesta, Gatusso, Ibrahimovich. La experiencia que tuve con ellos fue increíble, fueron todos muy humildes. El fútbol fue mi escuela".

En diálogo con el programa "El que abandona no tiene premio", reveló que una de las tristezas más grandes fue cuando falló un penal en la Libertadores 2004 en la semifinal contra Boca, y contó como vive desde lejos los superclásicos.

¿Si vi en vivo el último superclásico? Me quedé despierto desde las 12 hasta las 4 de la mañana, no me lo podía perder. Al otro día al entrenador le dije 'vamos despacio que me acosté a las 5 de la mañana'", cerró.