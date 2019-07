Maxi López lanzó el dardo más filoso contra Wanda Nara

Maxi López se expresó en las redes sociales luego de las repercusiones que tuvo su paso por el programa PH, Podemos Hablar, donde volvió a criticar a su ex mujer Wanda Nara, madre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

“En el último año vi a mis hijos dos veces. Traté mil veces hablar con Wanda pero lo que pasa es que varias veces temas privados terminaban expuestos y se cortó el diálogo. No me da espacio para tratar de charlar los temas de los chicos. Hay un acuerdo arreglado por los abogados, pero no se cumple. Yo lucho día a día para tratar de estar presente porque me estoy perdiendo momentos de mis hijos que nunca recuperé. Ni siquiera puedo hablar por WhatsApp porque Wanda y Mauro me tienen bloqueado”, aseguró el futbolista.

Este jueves, ante los mensajes de su ex mujer en Twitter, Maxi se expresó al respecto con una placa que decía: “Una mujer que intenta separar a los hijos de su padre no debería llamarse mujer y mucho menos madre. Utilizar a tus hijos para vengarte de tu ex es lo más despiadado que pueda existir y demuestra tu despecho y valor como persona. Los hijos están sobre las diferencias de sus padres”.

Filosos conceptos de Maxi López hacia Wanda Nara

Además, escribió: “En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, ni que escuchar es oír, ni lamentarse es sentir, ni acostumbrarse es querer... En el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz, sonreír. Y peor que mentir, es silenciar la verdad”.

Fuente: Primicias Ya