Marixa Balli habló del accidente que casi le cuesta la vida

Marixa Balli sufrió un grave accidente mientras trabajaba en su local de ropa de la marca Xurama que se encuentra dentro del Centro Comercial Avellaneda y tuvo que ser internada de urgencia el día miércoles. Según trascendió, la bailarina cayó desde cinco metros de altura.

Ahora, la ex vedette habló del accidente que sufrió el miércoles. "Subí varias veces al depósito que es muy alto, tiene cuatro metros diez. En un momento bajé con mercadería, y entre el cansancio y la mercadería, no me agarré y me caí", comentó.

"Estoy agradecida que haya sido solo una fractura", dijo, y destacó a una señora que estaba comprando que la ayudó en ese momento.

"Tengo que agradecer a la policía y a una clienta que estaba en la cola que por suerte puso el pie y mi cara rebotó ahí dos veces", siguió Balli.

Y agregó: "Fue lo primero que se le ocurrió. Venía en caída libre y eso hizo que mi pómulo no apoye directamente en el suelo. Mi cara está perfecta, no sé qué habría pasado sino".

"Soy consciente que tengo un petardo en el cuerpo. Yo quiero hacer todo. Estos son avisos de que tengo que parar, no soy la mujer maravilla", finalizó.