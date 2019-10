Marixa Balli sufrió un grave accidente mientras trabajaba en su local de ropa de la marca Xurama que se encuentra dentro del Centro Comercial Avellaneda y tuvo que ser internada de urgencia el día miércoles. Según trascendió, la bailarina cayó al suelo desde cinco metros de altura.

El SAME dio a conocer que la intérprete de La Cachaca fue trasladada desde su negocio ubicado en Avenida Avellaneda 3484, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, y que luego fue derivada a una clínica privada.

Integrantes del equipo médico que la atendió explicaron en diálogo con el diario La Nación que la paciente Marisa Laura Caballi (nombre verdadero de la artista) sufrió policontusiones y traumatismo de pelvis como consecuencia de su caída.

De esta manera, Marixa debe atravesar nuevamente un momento difícil en su vida en la misma semana en la que se cumple un año del fallecimiento de su hermano, Luis Alberto, que perdió la vida de manera trágica al ser arrollado por una motocicleta en el barrio de Almagro, Capital Federal, en octubre de 2018. Él tenía sesenta años y días después de su deceso se conoció el impactante video del accidente que terminó con su vida. Para colmo, en esa misma semana del año pasado la bailarina fue despedida de la AM 1300 La Salada, emisora radial en la que trabajaba haciendo el ciclo La Balli está salada.

Días atrás, la ex de Rodrigo Bueno publicó un emotivo texto para recordar a Luis y repudiar que el conductor de la moto que lo atropelló esté libre. "Hoy 13 de octubre se cumple un año que Juan Manuel Castam asesinó a mi hermano, me costó mucho transitar este día junto a mi madre. Increíble no verte más, no reír juntos, tú sonrisa inolvidable con esos ojos pícaros. Se te extraña con el alma en llamas (...) El 1º de noviembre este HDP de Juan Manuel Castam tiene una audiencia porque su abogado pide una probation para quedar libre de condena y aquí no paso nada...arregla hacer trabajos comunitarios o le quitan por un tiempo el registro de conducir y el tipo queda libre de culpa total quitarle la vida a una persona es barato no hay pena... la verdad increíble las leyes blandas de este país, se nos ríen en la cara”, había escrito Marixa.

Fuentes: Exitoína y La Nación