Mario Pergolini vuelve con todo y tendrá a una gran estrella como invitada: de quién se trata

El conductor estrenará la segunda temporada de Otro Día Perdido por El Trece y revelaron quién estará presente en el primer programa.

Mario Pergolini prepara su vuelta a El Trece y promete arrasar en esta segunda temporada de Otro Día Perdido. En las redes sociales del programa comenzaron a mostrar adelantos y ya se filtró la estrella invitada para el debut.

La vuelta del ciclo de entrevistas y humor se dará el lunes 30 de marzo. Este nuevo ciclo lo comenzará con equipo renovado, ya que se suma Evelyn Botto en lugar de Laila Roth, quien agradeció por la oportunidad que le dieron en el programa.

La cuenta de Instagram Chismesdeker, reveló finalmente el nombre de la actriz que acompañará a Mario en su primer programa de este 2026: "Luisana Lopilato es la primera invitada del programa de Mario Pergolini. Otro Día Perdido ahora con Evelyn Botto".

La primera invitada de Mario Pergolini Captura de pantalla 2026-03-26 200518 Luisana Lopilito la primera invitada de Mario Pergolini. Foto: Instagram / @chismesdeker. Con la vuelta del conductor, el prime time de El Trece cambia por completo: Telenoche comenzará a las 20:00 horas, Guido Kazcka saldrá al aire con Es mi Sueño a partir de las 21:00 horas y Mario Pergolini comenzará a las 22:30 horas.