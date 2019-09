Mario Massaccesi rompe el silencio tras la polémica pregunta de Mirtha Legrand

El incómodo momento que Mario Massaccesi vivió este domingo en la mesa de Mirtha Legrand, cuando la diva le preguntó si había sido violado, fue sumamente comentado en las redes sociales.

La pregunta que la reconocida conductora le hizo al periodista de El Trece sorprendió a todos y le valió cientos de críticas en Twitter.

"Alguien me explica por qué la señora no es un poco más sutil...", "Mirtha, qué falta de respeto... Te excedés. Después no pidas disculpas...", "¡Otra vez, Mirtha! Esta vez me hiciste enojar mucho...", expresaron los televidentes del ciclo en Twitter.

Alguien me explica por qué la señora no es un poco más sutil para hablar. Se puede ser más asquerosa diciendo "fuiste violado? Fuiste violado?" Señora está por contar un hecho fuerte de su vida puede ser un poco más empatíca ?? — Bianca Herrera (@Bian18herrera) 8 de septiembre de 2019

Mirtha Legrand le pregunta a Mario Massaccesi en vivo. Fuiste violado?

No es una pregunta inapropiada ni tampoco incómoda. Simplemente es una falta de respeto difícil de explicar. Desubicación total de una señora que perdió todo freno inhibitorio. — Hernán (@DiazHernan443) 8 de septiembre de 2019

Sin embargo, después de su paso por el ciclo en cuestión, Massaccesi rompió el silencio y para sorpresa de todos reconoció que se lo esperaba, aunque aclaró: "Nunca voy a contar en la tele algo que pertenece a mi vida".

"Sabía que podía preguntar algo así y como periodista siempre defiendo el derecho a preguntar, pero también el derecho a respetar la intimidad de las personas. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones", expresó el conductor del noticiero de la medianoche de El Trece en diálogo con La Nación.

Y completó al respecto: "No es no y tengo claro que nunca voy a contar en la tele algo que pertenece a mi vida, a mi intimidad y que me llevó muchos años sanar".

Sus palabras refieren a una dramática historia que tuvo lugar durante su infancia y afectó su vida para siempre, tanto que aún hoy no puede ni quiere decirlo en público y hasta su propia familia desconoce.

