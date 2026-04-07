La banda de sus majestades satánicas actualizó su sitio web con un avión y la frase "The Tour", desatando especulaciones a nivel mundial: los detalles.

Después de meses de mucha expectativa, los Rolling Stones dieron la primera señal concreta sobre un anuncio pautado para el próximo 11 de abril. A través de la actualización de su sitio web oficial, la banda publicó la imagen de un avión junto a la frase "The Tour", acompañada de una versión renovada de su clásico logo de la lengua y un mensaje que invita a estar atentos.

Este movimiento sorprendió a la industria, ya que en el último tiempo habían circulado versiones sobre un posible alejamiento de Keith Richards de las giras tradicionales, pero todo parece indicar que el regreso a los escenarios es un hecho.

Los que se sabe hasta ahora rolling stones "Stones Tour" y una próxima sorpresa. Captura / The Rolling Stones Official Mientras a nivel internacional se espera la confirmación oficial del formato, la teoría de que la banda opte por presentaciones fijas en ciudades puntuales en lugar de una gira tradicional cobra cada vez más fuerza. Durante una entrevista en el programa Los del Abasto, conducido por Gustavo Méndez, el especialista en discos y conciertos Diego Perri aportó información reveladora sobre el futuro de los músicos.

Según detalló, las edades de los integrantes y los costos de los seguros llevarían a los Stones a descartar los tours maratónicos y extensos para centrarse en hacer residencias en plazas estratégicas como Las Vegas, Londres y Buenos Aires, apuntando a un regreso al país para el año 2027.

Embed - ¿Los Rolling Stones a la Argentina? el anuncio de un tour que parecía descartado y lo que se sabe hasta ahora La histórica conexión de la banda con el público local sigue siendo un factor determinante para tener a la Argentina en el radar. Perri aseguró que el grupo tiene plena noción del fervor y la peculiaridad de los seguidores nacionales, por lo que proyectó que una residencia porteña sería un éxito rotundo, potenciado además por la llegada de extranjeros que viajan exclusivamente para este tipo de shows.