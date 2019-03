La última tarde de Natacha Jaitt, según su amigovio mendocino: "Estaba rara"

Oscar "Lalo" Lorca, el amigovio mendocino de Natacha Jaitt le envió un audio a Ulises en el que cuenta que la última tarde la había notado rara. Además, compartió el último chat con la actriz fallecida hace menos de un mes.

"Ese día le pregunto un par de veces cómo estaba, le digo que estaba rara porque contestó como a las tres de la tarde y no me contestaba normalmente así que me parecía rara, no sé qué habrá estado pensando ese día", le dijo "Lalo" a Ulises.

Luego contó: "La noche anterior me mandó las fotos del salón y un video y me dijo que había estado como un hora hablando con el dueño. Después le pongo que la noto rara porque me había saludado diferente y tarde, cerca de las cuatro de la tarde".

Ulises también compartió el chat que mantuvieron Lalo y Natacha durante la tarde: "Te noto rara", le preguntó el mendocino a su amiga que contestó: "No estoy rara, me siento rara pero son cosas de mi cabeza que ojala no sean nada, trranqui". Al respecto, el hermano de la actriz dijo que ella tenía "un sexto sentido" y que tal vez era por eso que se sentía extraña, como quien presiente que algo ocurrirá.

Natacha murió en la madrugada del sábado 23 de febrero en confusas circunstancias en el saló de fiestas Xanadú en Villa La Ñata, Tigre. En el momento del deceso, junto con ella había cinco personas más en el lugar: Guillermo Gonzalo Rigoni, dueño del lugar; Gaspar Esteban Fonolla, amigo del dueño; Raúl Velaztiqui Duarte, productor de espectáculos y amigo de Jaitt; Gustavo Andrés Bartolín, conocido como Voltio y Luana, una prostituta que fue llevada al lugar de la mano de Voltio.

La Justicia aún se encuentra investigando los motivos de la muerte de Natacha. En los últimos días se realizaron las pericias tecnológicas a los dispositivos (tablet y celular) de la víctima. Los investigadores ya lograron desbloquear el teléfono y ya trabajan en el análisis del contenido.

Tanto Ulises como Antonella Olivera, hija de Jaitt se prometieron y juraron públicamente llegar hasta las últimas consecuencias para establecer las verdaderas causas de la muerte de Natacha.

"Yo no descarto que haya sido un homicidio", había dicho la joven de veinte años y la recordó: "Mi mamá era un sol como persona. Me duele la gente que sale a hablar barbaridades sin haberla conocido".

Fuente: Teleshow